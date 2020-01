Duisburg. Die HSG verliert in der Oberliga an Boden, doch die die GSG Duisburg und Eintracht Duisburg feiern Erfolge. Homberg jubelt in der Verbandsliga.

HSG Hiesfeld/Aldenrade spricht nicht mehr über den Aufstieg

Dirk Rahmel war bedient. „Über den Aufstieg spreche ich nicht mehr“, erklärte der Trainer des Frauenhandball-Oberligisten HSG Hiesfeld/Aldenrade. Dagegen feierten die GSG Duisburg und Eintracht Duisburg Siege am ersten Spieltag des neuen Jahrzehnts.

Oberliga:

Adler Königshof – HSG Hiesfeld/Aldenrade 29:25 (16:14): Was da passiert ist? „Das würde ich auch gerne wissen“, sagte Trainer Dirk Rahmel. „Eine geschlossene Mannschaft gewinnt gegen Einzelspielerinnen – so würde ich das beschreiben“, war der Coach mächtig sauer. Damit ist der Rückstand auf Spitzenreiter Aldekerk auf drei Punkte angewachsen. Klingt nicht viel, kann im Handball aber eine ganze Menge sein. „50 Minuten lang hatten wir weder eine gute Torhüter- noch eine gute Abwehrleistung. Dann kann man nicht gewinnen, erst recht nicht, wenn man nicht versteht, dass man arbeiten muss.“ So hat Rahmel „viele Baustellen“ ausgemacht, die es erst einmal zu bearbeiten gibt. Maike Kern hat sich zwar überraschend früh in den Dienst der Mannschaft gestellt, war aber nach ihrer Verletzung freilich nicht bei 100 Prozent. So war es lediglich Nele Ahlendorf, die eine ansprechende Leistung bot. Alle anderen werden die Einschätzung ihrer Leistung wohl am Trainingspensum unter der Woche ablesen können.

GSG Duisburg – Bergische Panther 40:35 (21:16): Die GSG-Mädels nahmen den Schwung aus dem Pokalspiel der Vorwoche mit und starteten stark in die Partie gegen die Bergischen Panther. Kathrin Frese, Neuzugang von der SG Überruhr, debütierte im GSG-Gehäuse. In einem von beiden Seiten mit sehr hoher Geschwindigkeit geführten Spiel hatten von Beginn an die Großenbaumerinnen die Nase vorn. Bis zur Halbzeitpause hatten sich die Gastgeber einen 21:16-Vorsprung erspielt. Mit sehenswerten Kombinationen dominierte das GSG-Team auch in der zweiten Spielhälfte. Teilweise wuchs die Führung auf acht Tore an. Mit zunehmender Spieldauer nahm die Konzentration bei beiden Mannschaften ab, so dass auf beiden Seiten einfache Tore fielen. Nach einem „Allerweltsfoul“ sah Jessica Kaiser eineinhalb Minuten vor Schluss den roten Karton, was jedoch keinen Einfluss auf den Spielausgang hatte. „Wir haben heute dank einer guten Einstellung zwei sehr wichtige Punkte geholt und ohne weitere Verletzungen die Partie beenden können. Nächste Woche geht es zum Tabellennachbar, der Zweitvertretung des TV Beyeröhde“, kommentierte Teammanager Werner Stöckmann den Erfolg.

Eintracht Duisburg – TV Lobberich 30:29 (14:14): Die Schlussphase läuft, immer wieder hatte zuvor die Führung gewechselt. In einer Auszeit 14 Sekunden vor dem Ende schärft Trainer Janosch Greinert seinen Spielerinnen ein: „Spielt den Angriff so lange aus, dass Lobberich keine Zeit mehr für einen Gegenangriff bleibt. Und tatsächlich pfeifen die Schiedsrichter mit der Schlusssirene einen Siebenmeter für die Eintracht: Alina Boy macht sich bereit, wirft – und trifft zum Sieg. „Alina war selbst mit ihrer ersten Halbzeit unzufrieden, nach dem Seitenwechsel war sie aber bärenstark“, lobte Greinert und freute sich über die gute Teamleistung. „Der Einsatzwille und die Leistung stimmten.“ Auch mental war das Eintracht-Team auf der Höhe. 20 Minuten vor dem Ende lagen die Gastgeberinnen mit zwei Toren hinten, ließen sich davon aber nicht aus der Ruhe bringen und schnappten sich den Sieg. Schon am Dienstag (20.15, Hitzestraße) geht es im Kreispokal-Viertelfinale mit dem Heimspiel gegen TuRa 05 Dümpten weiter. Die Mülheimerinnen stehen aktuell in der Bezirksliga auf dem fünften Platz.

Verbandsliga:

VfB Homberg – SG Überruhr III 32:29 (14:14): Joshua Wiesehahn war bester Laune. „Das kann man definitiv so machen“, sagte der Trainer des VfB Homberg. Denn seine Spielerinnen haben nicht gerade irgendwen besiegt – und das auch noch verdient – sondern einen der Ligafavoriten. „Überruhr ist alles andere als Laufkundschaft.“ Was das Ganze noch bemerkenswerter machte, ist der Umstand, dass der VfB lange Zeit nur mit sieben Feldspielerinnen, sprich mit einer Wechselspielerin, agieren konnte. „Wir haben mit acht angefangen, aber Saskia Seelbach hat sich schon nach rund zehn Minuten verletzt. Wie schwerwiegend das ist, wissen wir noch nicht.“ Gut daher, dass Sara Simic direkt nach Arbeit zum Spiel eilte. Sie war ab der 43. Minute im Spiel. Spielerisch machte Homberg seine Sache sehr gut. „Als Trainer hatte ich nichts zu meckern“, sagte Wiesehahn. Kurz vor Ende der Hinrunde hat der VfB nun 16:8 Punkte – punktgleich mit Überruhr und zwei weiteren Teams und drei Punkte hinter Spitzenreiter Rhede. Der Vorsprung auf die Abstiegsplätze beträgt 13 Zähler. „Das ist wirklich klasse“, so der Coach. Am Sonntag (15.30 Uhr) geht es zum ATV Biesel.

VfL Rheinhausen – TV Borken 22:27 (9:13): Der VfL musste ein „Auswärtsheimspiel“ im Rumelner AEG-Schulzentrum bestreiten. „Aufgrund des Hallenfußball-Stadtpokals hatten wir zudem nur eine richtige Trainingseinheit in diesem Jahr in einer Halle, die auch groß genug ist. Und das merkt man unserem Spiel einfach sehr schnell an“, sagte Uwe Kiel, der Sportlicher Leiter der Bergheimerinnen. Zudem fielen vier Stammspielerinnen aus. „Das konnten wir diesmal einfach nicht kompensieren. Borken ist aber auch eine sehr starke Mannschaft, gegen die es auch in Bestbesetzung schwer geworden wäre.“ Am Sonntag (16.20 Uhr) geht es mit dem Auswärtsspiel gegen Spitzenreiter HC TV Rhede weiter.

Die Torschützinnen:

Oberliga:

Adler Königshof – HSG Hiesfeld/Aldenrade 29:25 (16:14): HSG: Hüsken (6), Kern, Ahlendorf (je 5), Strunz (3/1), Löwenthal, Woock (je 2), Frontzek, Getz.

GSG Duisburg – Bergische Panther 40:35 (21:16): GSG: Walter (10), Stoppelkamp (9), Bogdanski (7/2), Annika Kohs (4), Twellmeyer, Kristina Kohs (je 3), Kaiser (2), Kühnel, Roth.

Eintracht Duisburg – TV Lobberich 30:29 (14:14): Eintracht: Boy (9/4), Heitling (7), Schild (5/1), Liedtke (4), Bauerfeld (2), Arend, Brock, Upietz.

Verbandsliga:

VfB Homberg – SG Überruhr III 32:29 (14:14): VfB: Wiedey (11), Becker (7), Pusch (6), Behrens (4), Clemens (2), Seelbach, Höhfeld.

VfL Rheinhausen – TV Borken 22:27 (9:13): VfL: Scheske (7), Adilovic (5), Mayboom (4), Ludwig, Kronenberg (je 2), Büttner, Winkels.