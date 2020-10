HSG Hiesfeld/Aldenrade dreht Spiel in der Schlussphase

Nur zwei der Duisburger Damen-Teams in der Handball-Oberliga konnten am Wochenende ihr Spiel bestreiten. Das Duell der GSG musste coronabedingt ausfallen. Die HSG konnte in Straelen einen knappen Sieg einfahren, die Eintracht musste sich erneut deutlich geschlagen geben.

Angesichts eines potenziellen Corona-Falles innerhalb der Familie einer GSG-Spielerin musste das Duell in Rheydt kurzfristig abgesagt werden. „Der Vater einer unserer Spielerinnen, mit dem sie in häuslicher Gemeinschaft lebt, ist am Samstagmorgen mit Fieber aufgewacht und daraufhin getestet worden. Bis zum Ergebnis dauert es aber natürlich eine Weile, sodass der Staffelleiter die Partie sofort im Anschluss an unsere Anfrage vorsichtshalber abgesagt hat“, erklärte GSG-Teammanager Werner Stöckmann das Prozedere. Ein Nachholtermin steht noch nicht fest.

TV Lobberich – Eintracht Duisburg 32:25 (19:13): Bis zur 15. Minute, beim Stand von 7:6 für Lobberich, waren die Duisburgerinnen noch voll dabei. Dann aber begann eine starke Phase der Gastgerinnen, in deren Verlauf der TVL bis zur Pause auf 19:13 davonziehen konnte. „Wir haben uns währenddessen stark verunsichern lassen und viele Chancen vergeben“, hätte sich Eintracht-Trainer Henning Weber mehr Selbstvertrauen für sein Team gewünscht.

Keine Fortschritte bei Eintracht Duisburg

Nach dem Seitenwechsel, etwa bis zur 45. Minute, konnten sich die Eintrachtlerinnen zumindest ein wenig heranarbeiten und im Verlauf auf 23:19 verkürzen. „Das war unsere stärkste Phase in der Deckung. Durch vergebene Chancen, verlorene Bälle und zumindest fragwürdige Schiedsrichterentscheidungen, sind wir aber wieder deutlich ins Hintertreffen geraten“, erklärte der Coach und er ergänzte: „Wir haben weder spielerisch noch kämpferisch einen Schritt einen Schritt nach vorne gemacht. Im Vergleich zur Vorwoche sogar eher einen zur Seite.“

SV Straelen – HSG Hiesfeld/Aldenrade 30:31 (21:18): Ein verrücktes Spiel erlebte HSG-Trainer Helmut Menzel: „Wir haben nahezu die gesamte Zeit zurückgelegen, zeitweise sogar mit sechs Toren. Erst zwei Minuten vor dem Ende konnten wir erstmals in Führung gehen und die dann auch über die Zeit retten.“ Vor allem Einstellung, Moral und Charakter seiner Mannschaft beeindruckten den Coach. „Besonders die jungen Spielerinnen sind regelrecht über sich hinausgewachsen. Solche Siege machen zwar am meisten Spaß, kosten aber auch die meisten Nerven“, war der Übungsleiter stolz auf die Energieleistung seines Teams.

Dabei lief es zu Beginn gar nicht gut. Die Verteidigung war zu offensiv eingestellt, Torhüterin Katja Knorr bekam – auch angesichts mangelnder Unterstützung ihrer Vorderleute – kaum eine Hand an den Ball, sodass sie nach einer Viertelstunde selber entnervt aufgab. Zu dem Zeitpunkt stellte der Trainer dann auch um und Vivien Gosch übernahm das Tor. Sie sollte am Ende mit ihrer starken Leistung einer der Sieggaranten sein.