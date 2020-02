Hombergs Trainer Thomas muss ohne ein Urgestein planen

Duisburg. Am Ende der laufenden Saison scheidet der dienstälteste Spieler des Duisburger Oberligisten aus. Vielleicht aber auch nicht so ganz.

Sascha Thomas und Jan Roschig sind gute Kumpel. Im Sommer wollen der Trainer des Handball-Oberligisten VfB Homberg und sein dienstältester Spieler gemeinsam die „Schulbank“ drücken und die C-Lizenz erwerben. Danach werden sie sich zumindest in der Sporthalle etwas seltener treffen. Denn als Spieler kehrt Roschig dem Verein, für den er seit 2015 aufläuft, nach der laufenden Saison den Rücken. Der 35-Jährige will kürzer treten und schließt sich dem Hülser SV an.

Die Krefelder, die ab dem Sommer von Nico Biermann trainiert werden, führen mit sechs Punkten Vorsprung die Landesliga (Gruppe 1) an. „,Roschi‘ hat immer gesagt, dass er am Ende seiner Laufbahn für Hüls spielen will. Er hat dort viele Freunde, kann zur Halle laufen und muss nur noch zwei Mal pro Woche trainieren. Das passt also alles“, sagt Sascha Thomas.

Ein „Mentalitätsmonster“

Nach einer Achillessehnenverletzung gab Roschig, den Thomas als „Mentalitätsmonster“ bezeichnet, vor zwei Wochen im Derby bei der HSG Hiesfeld/Aldenrade sein Comeback. Während seiner Zwangspause nahm er in Homberg die Rolle des Co-Trainers ein. „Wenn es möglich ist, soll uns ,Roschi‘ im Trainerteam erhalten bleiben. In welcher Funktion und ob in der Oberliga- oder Landesliga-Mannschaft, müssen wir noch sehen“, so Thomas.

In Sachen Personalplanung befindet sich der VfB nach eigenem Dafürhalten auf einem guten Weg. Aus dem aktuellen Kader haben bislang acht Spieler ihre Zusage für die nächste Saison gegeben. Mit Philipp Buschhorn kommt ein wurfgewaltiger Rückraumspieler vom Landesligisten TB Oberhausen. „Wir liegen gut in der Zeit“, findet Sascha Thomas, der zuversichtlich ist, in Kürze erneut Vollzug melden zu können.