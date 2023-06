Fußball Hombergs Clinton Asare zieht es in die Regionalliga

Duisburg. Der bisherige Leistungsträger des VfB Homberg spielt demnächst viertklassig in Westfalen. Ein Mannschaftskollege wechselt zu einem Aufsteiger.

Der VfB Homberg hat für die kommende Saison in der Fußball-Oberliga schon einige namhafte Zugänge unter Dach und Fach gebracht, muss aber auch personelle Rückschläge hinnehmen. Ein Leistungsträger, den Trainer Stefan Janßen gern gehalten hätte, wechselt in die Regionalliga.

Clinton Asare, der nach der Saison 2020/21 in der vergangenen Spielzeit zum zweiten Mal am Rheindeich Station machte, wird sich Rot-Weiß Ahlen anschließen. Die sportlich abgestiegenen Westfalen sind durch den Verzicht des 1. FC Kaan-Marienborn viertklassig geblieben. Stefan Janßen bedauert den Abgang des sportlich wertvollen Mittelfeldspielers, betont aber: „Er hat immer mit offenen Karten gespielt und gesagt, dass er, solange er noch U-23-Spieler ist, wieder in die Regionalliga möchte.“

Ein Wiedersehen gibt es derweil mit Ahmed-Malik Uzun. Der nach der Winterpause nur noch vereinzelt zum Zuge gekommene Angreifer, der in der ersten Saisonhälfte fünfmal traf, wechselt zu Oberliga-Aufsteiger Mülheimer FC 97.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg