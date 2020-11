Homberger Amateure spielen bei den Profis am Tivoli auf

Duisburg. Der VfB Homberg spielt am Mittwoch bei Alemannia Aachen. Auch in dieser Partie wird die Kluft innerhalb der 4. Liga deutlich.

Profis oder Amateure? Das war die zentrale Frage in den letzten Tagen, wenn es darum ging, ob die Regionalliga West vom November-Lockdown des Amateurfußballs betroffen ist oder nicht. Seit Montag herrscht Klarheit, dass sie als „Amateurliga mit professionellen Strukturen“ den Spielbetrieb fortsetzen darf. Und nur zwei Tage später geht es mit dem 13. Spieltag auch gleich in die nächste Runde. Dabei spiegelt die kommende Partie des VfB Homberg am Mittwochabend genau das Thema wider, worum es in den letzten Tagen ging: Um 19.30 Uhr empfangen die Profis von Alemannia Aachen die Amateure vom Rheindeich.

Diese Zweigleisigkeit der Liga beschäftigt auch Sunay Acar. Und der Trainer des VfB sieht in ihr für seinen Verein nicht nur Vorteile. „Als Sportler freuen wir uns natürlich darüber, dass wir weiter Fußball spielen dürfen“, berichtet Acar von der Reaktion seiner Truppe auf die Nachricht, dass der Spielbetrieb fortgesetzt wird. „Auf der anderen Seite begleiten einen dabei natürlich auch Gedanken an eine mögliche Ansteckungsgefahr. Die Jungs haben ja auch alle Familie und noch einen Job. Und dann kommt noch die erhöhte Verletzungsgefahr hinzu.“

Yesil erlitt eine Zerrung

Auch bedingt durch den teaminternen Coronafall mit anschließender Mannschaftquarantäne absolvieren die Homberger aktuell „ein Programm, das nicht mehr normal ist“, wie Acar die noch sieben anstehenden Partien im Monat November beschreibt. „Das Spiel in Aachen ist unser viertes innerhalb von zehn Tagen. Letzten Mittwoch sind wir zwei Stunden nach Rödinghausen und wieder zurück gefahren. Jetzt fahren wir eineinhalb Stunden zu ausgeruhten Profis nach Aachen und werden wohl wieder erst um Mitternacht zu Hause sein. Und die meisten Jungs müssen am nächsten Morgen um 6 Uhr wieder raus“, stellt Acar die unterschiedlichen Bedingungen heraus.

Acar weiter: „Es wäre nur normal, wenn du da als Trainer irgendwann auch mal auf Widerstände bei den Spielern stoßen würdest. Aber das habe ich bislang noch nicht erlebt. Und davor ziehe ich den Hut.“ Das angesprochene Verletzungsrisiko haben die Homberger bereits zu spüren gekriegt – und es nimmt nicht ab, wenn weitere Ausfälle und somit weniger Wechseloptionen hinzukommen. Zu den Verletzten Mohamed Redjeb, Nurettin Kayaoglu und Justin Walker gesellt sich nun auch noch Samed Yesil, der sich beim ersten Heimsieg am letzten Samstag gegen den Wuppertaler SV eine Zerrung einhandelte. Womöglich reicht es für den Torschützen zum 1:0 noch für einen Bankplatz. „Aber wir wollen kein Risiko eingehen“, so Acar.

1:1 in der letzten Saison

Pierre Nowitzki und Clinton Asare kassierten am Samstag jeweils die fünfte gelbe Karte, Thorsten Kogel fehlt rotgesperrt – somit kommt Acar auf 15 Mann inklusive Ersatztorwart und dem angeschlagenen Yesil, die am Mittwoch beim Geisterspiel im 32.960 Zuschauer fassenden Tivoli einsetzbar sind. „Aber so wird es vielleicht doch noch ein bisschen laut“, zwinkert Acar bei dem Gedanken daran, dass seine nicht einsetzbaren Spieler wenigstens von der Tribüne aus etwas Stimmung machen könnten.

Freilich aber würde der Coach sie lieber auf dem Feld oder der Bank sehen – und dafür Zuschauer auf den Rängen. „Beim 1:1 in der letzten Saison hatten wir im Tivoli über 6000 Fans gegen uns. Aber das ist mir lieber als Stille. Dafür lebt ein Fußballer.“