Hockey: Nur 38 Prozent wollen in der Halle spielen

Es ist nach wie vor nicht absehbar, ob es eine Hallenhockey-Saison 2020/21 auf der Ebene des Westdeutschen Hockey-Verbandes geben wird – die ohnehin schon nur eine Saison 2021 wäre, da der Verband aufgrund der aktuellen Verfügungslage den Spielbetrieb für den November und Dezember ausgesetzt hatte.

Am Freitag endete die Meldefrist für die Hallensaison, die der WHV bereits vor Verkündung des Lockdowns für freiwillig erklärt hatte. Das heißt: Eine Mannschaft, die verzichtet, muss keine Sanktionen beispielsweise in Form eines Abstiegs fürchten. Das Ziel war, dass jeweils ein Aufsteiger pro Liga beziehungsweise Gruppe, aber kein Absteiger ermittelt werden sollte. Ob es ab Januar dazu kommt, ist unklar. Denn das Interesse an der Hallensaison ist bemerkenswert klein.

Noch keine Entscheidung

„Nur rund 38 Prozent der Mannschaften haben gemeldet“, erklärt Matthias Hecker, der Vizepräsident Sport beim WHV. „Bei einer derart geringen Anzahl bin ich mir unsicher, ob überhaupt Aufsteiger ermittelt werden können“, sagt Hecker, betont aber: „Das kann ich natürlich nicht alleine entscheiden.“

So gibt es Gerüchte, dass die zweiten Mannschaften in der 1. Herren-Regionalliga aus Köln, Mülheim und Krefeld nicht gemeldet haben. Da die meisten Ligen nur aus sechs Teams bestehen, erreichen einige Ligen schnell eine Größe, in der ein Betrieb keinen Sinn mehr macht. Sollte es ab Januar möglich sein, eine Hallensaison zu spielen, „werden wir relativ kurzfristig entscheiden, wie diese dann aussehen könnte“, so Hecker. Eine zeitliche Verschiebung macht keinen Sinn, „weil im März die Vorbereitung auf die Feldsaison beginnt“.