Hochkarätige Verstärkung für den SV Genc Osman Duisburg

Kurz vor Schließung des Transferfensters hat sich Fußball-Landesligist SV Genc Osman noch einmal eine hochkarätige Verstärkung für die Restrunde geangelt. Can Serdar, der vor kurzem seinen Vertrag bei Regionalligist VfB Homberg aufgelöst hatte, wird erst einmal bis zum Sommer für die Neumühler auflaufen.

"Wir haben Glück gehabt, weil Can Pech gehabt hat", beschreibt Genc-Trainer Ilyas Basol die Umstände der Verpflichtung. Der 23-Jährige, der in der vergangenen Saison Führungsspieler bei Oberliga-Absteiger FSV Duisburg gewesen war und beim VfB nun nach einem halben Jahr seinen Abschied nahm, weil er andernorts auf mehr Spielzeit hoffte, hatte sich um ein Engagement in der Türkei bemüht. Allerdings ist Serdar deutscher Staatsbürger, wäre also dort unter die Ausländerregel gefallen. "Und da waren praktisch alle Plätze schon besetzt", so Basol.

Dadurch war ein Wechsel an den Bosporus vom Tisch - und die Zeit, um in Deutschland noch einen Klub zu finden, knapp. Genc Osman griff schnell zu und kann sich jetzt über die Dienste des Mittelfeldmanns freuen. "Wir werden jetzt vier, fünf Monate mit Can Spaß haben. Ich gehe davon aus, dass er dann weiterzieht", sagt Ilyas Basol. Genc ist derzeit Tabellensiebter in der Gruppe 1 und hat acht Punkte Vorsprung gegenüber dem Duisburger SV 1900 auf dem ersten Abstiegsplatz. Der Abstand zu den Aufstiegsrängen ist fast doppelt so groß.