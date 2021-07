Hilfspaket für den von Corona geplagten Duisburger Sport

Duisburg. Der Stadtsportbund Duisburg will seinen durch die Pandemie beeinträchtigten Vereinen helfen. Die Menschen sollen wieder mehr Sport treiben.

Noch ist Corona längst nicht „vorbei“. Die Inzidenzwerte und die Infektionszahlen sinken, doch am Horizont droht mit der Delta-Variante womöglich schon die nächste Welle der Pandemie. Das Schlimmste zu befürchten, ist für die Verantwortlichen beim Stadtsportbund Duisburg im Augenblick aber keine Option. Sie wollen vielmehr dafür sorgen, dass die Sporttreibenden der Stadt und die hiesigen Vereine optimistisch in die Zukunft blicken können. Zu diesem Zweck hat der SSB eine Kampagne mit dem Titel „DU (b)ist dabei – der Sport im Verein ist zurück“ gestartet, mit der die Rückkehr zum „Normalbetrieb“ unterstützt werden soll.

„Wir wollen die Menschen aktivieren, um wieder Sport zu treiben, und gleichzeitig die Vereine stärken, um Mitglieder zurückzugewinnen“, erklärt Achim Goßow, stellvertretender Vorsitzender des SSB, die Intention des Programms, in das der Stadtsportbund bis zu 30.000 Euro investiert.

Uwe Busch, der Geschäftsführer des SSB, blickt auf die Zahlen, die durch die lange Lockdown-Zwangspause entstanden sind. Demnach haben die Vereine im Durchschnitt drei bis dreieinhalb Prozent ihrer Mitglieder verloren. Außerdem sind um die 30 Vereine aufgelöst worden. „Prominente“ Fälle gebe es dabei allerdings nicht, schränkt Busch ein. „Das waren in erster Linie Betriebssportvereine, die es in dieser Zeit durch den Gang ins Homeoffice besonders schwer hatten, außerdem solche Vereine, die teilweise ohnehin nur noch auf dem Papier existiert hatten, weil sie kaum noch Mitglieder aufwiesen“, erklärt er weiter.

Freilich sind auch Klubs zu nennen, die drastische Mitgliederverluste zu verzeichnen hatten – beispielsweise der OSC Rheinhausen mit seinen kommerziellen Kursangeboten oder der DSSC 09/20, für den sich die Schließung der Hallenbäder bemerkbar machte. „Diese Entwicklung war für uns der Anlass, dieses Gesamtpaket zu schnüren“, führt Achim Goßow aus.

Sportgutschein wird neu aufgelegt

So sollen gerade für die von starken Mitgliederrückgängen betroffenen Vereine Werbemaßnahmen gefördert werden und ihnen Unterstützung für Kampagnen in den Sozialen Medien zukommen. Außerdem wird das Projekt des Sportgutscheins für Erstklässler neu aufgelegt. Dieses sieht vor, dass Kinder für ein Jahr kostenlos Mitglied in einem Sportverein ihrer Wahl werden können. Diese Initiative war bereits im Vorjahr ins Leben gerufen, aber kaum genutzt worden, da sich durch die Pandemie die Gelegenheit nicht ergab. Durch die Unterstützung von Sponsoren wurde der Gegenwert des Sportgutscheins von 50 auf 75 Euro aufgestockt.

Die Fitness steht im Mittelpunkt einer weiteren Säule des Programms. Mit den Sommerangeboten „Sport im Park“ und „Sport- und Abenteuersommer“ sollen die Bürgerinnen und Bürger gezielt wieder den Weg zum aktiven Sport finden. „Viele Menschen sehnen sich danach, wieder in der Gemeinschaft Sport zu treiben. Unser Sommerspecial bietet dafür genau den richtigen Einstieg“, sagt Stefan Marx, der neue pädagogische Leiter des Sportbildungswerks, das zeitnah seinen Veranstaltungsplan mit den Sportangeboten für das zweite Halbjahr 2021 veröffentlichen wird. Der Beginn der Kurse ist für den 23. August vorgesehen.

Spezielles Angebot für Übungsleiterinnen und -leiter

Wichtig ist dem SSB auch, dass die Qualifikation der Übungsleiterinnen und -leiter den Bedürfnissen der Aktiven entspricht. Daher wird es auch ein spezielles Angebot an diese Personengruppe geben, sich für den Wiedereinstieg fit zu machen. „Sie können bei uns lernen, wie sie die Sportlerinnen und Sportler nach der langen Pause auf geeignete Weise wieder zurück ins Training und den Wettkampf führen“, sagt Peter Serfort vom SSB.

Noch nicht wieder stattfinden kann der in der Vergangenheit stets am ersten Samstag im September in der Innenstadt steigende Aktionstag „Duisburg bewegt sich“. Er wird ersetzt durch einen „Tag der offenen Sportstätte“, bei dem Interessierte sich am 4. September auf den Anlagen der Vereine tummeln sollen.

