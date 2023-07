Hess und Denesik verlängern beim MSV Duisburg

Duisburg. Frauenfußball-Bundesligist MSV Duisburg hat weitere Personalentscheidungen getroffen. Die US-Amerikanerinnen bleiben an Bord.

Der Kader des Frauenfußball-Bundesligisten MSV Duisburg füllt sich weiter – nun mit zwei bekannten Gesichtern. Die US-Amerikanerinnen Alexandria Hess und Brooke Denesik haben ihre Verträge bei den Zebras jeweils um ein Jahr bis zum 30. Juni 2024 verlängert. Eine der wichtigsten Personalien hatte der MSV Anfang der Woche geklärt. Trainer Thomas Gerstner verlängerte seinen Vertrag.

Allie Hess hat entscheidenden Anteil daran, dass die Duisburgerinnen erstklassig am Ball sind. In der Aufstiegssaison vor zwei Jahren trug sie mit sieben Treffern zum Gelingen bei. In der unlängst abgelaufenen Bundesliga-Spielzeit erzielte sie nur ein Tor, das war rückblickend aber eminent wertvoll: Im November traf sie zum 1:0-Sieg gegen den SV Meppen, der am Ende in die 2. Liga abstieg. „Ich freue mich total, meinen Vertrag verlängert zu haben“, zitiert der MSV die 26 Jahre alte Angreiferin.

Laut Pressemitteilung sagt Dario Mlodoch, der Leiter der Lizenzabteilung Frauen: „Mit Allie haben wir eine vielseitig einsetzbare Offensivspielerin, die bereits in ihre dritte Saison mit uns startet. Allie ist nicht nur ein entscheidender Faktor auf dem Spielfeld, sondern auch abseits davon eine wertvolle Bereicherung für unser Team. Ihre positive Ausstrahlung sorgt stets für eine gute Stimmung innerhalb der Mannschaft.“

Abwehrspielerin Brooke Denesik hatte sich im Januar 2022 nach ihrer Ankunft in Duisburg einen Achillessehnenriss zugezogen und fiel lange aus. In der Bundesliga-Spielzeit kam die 26-Jährige nach ihrer Genesung auf 13 Einsätze. Nun hofft Brooke Denesik auf eine neue Saison ohne Komplikationen. Der MSV zitiert hier Dario Mlodoch: „Als sie schließlich in der letzten Saison zum Kader stieß, zeigte sie auf dem Feld ihr Können. Wir freuen uns sehr, dass sie diesen Sommer zur Vorbereitung fit ist und sind davon überzeugt dass sie ein wichtiger Bestandteil der Defensive sein wird.“

