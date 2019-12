Hertha Hamborn zieht schon wieder die Mannschaft zurück

Die jüngere Geschichte des SC Hertha Hamborn, in der es so manches Auf und Ab gegeben hat, ist um ein Kapitel reicher – und es ist wieder einmal kein besonders schönes für den Verein von der Iltisstraße. Kurz vor der Winterpause hat Klubchef Christian Birken die erste Mannschaft aus der Gruppe 3 der Fußball-Kreisliga B zurückgezogen, in der sie mit nur zwei Punkten aus den ersten 15 Spielen abgeschlagenes Schlusslicht war. Erst im Sommer waren die Neumühler als chancenloser Tabellenletzter aus der Kreisliga A abgestiegen, in der sie sich wiederum ein Jahr zuvor nach einem Durchmarsch aus der C-Liga zurückgemeldet hatten. Dort musste der einstige Bezirksligist 2016 nach dem letzten Rückzug aus der Kreisliga B bereits einmal neu anfangen.

„Es machte keinen Sinn mehr, es machte keinen Spaß mehr“, erklärt Christian Birken, warum er den Schlussstrich gezogen hat. Unmittelbar vor dem für Sonntag angesetzten Heimspiel gegen Walsum 09 hatte er den Verband über den Entschluss informiert. Mit den Offiziellen lag Birken in den vergangenen Monaten teilweise heftigst über Kreuz, nachdem sein Verein wegen der Attacke eines Zuschauers gegen einen Schiedsrichterbeobachter zu einer Strafe von 1000 Euro verurteilt worden war. Zudem sei die verordnete Kreisaufsicht öfter zugewiesen worden, als es die Auflage des Sportgerichts vorsah – ebenfalls zusätzliche Kosten für den finanziell nicht auf Rosen gebetteten SC Hertha.

Die Leistungen der wie schon in der Vorsaison nicht wettbewerbsfähigen Mannschaft taten nun ihr Übriges. „Ich will dann nicht auch noch für eventuelles Nichtantreten oder Rote Karten weitere Strafen zahlen müssen“, so Birken. Zuletzt hatten schon die Alten Herren dafür gesorgt, dass überhaupt noch gespielt werden konnte.

Wann es wie mit einem Seniorenteam im Spielbetrieb weitergeht, lässt Christian Birken offen: „Vielleicht nächstes Jahr, mal sehen. Wir konzentrieren uns neben den Alten Herren auf die Jugend mit unseren sechs Mannschaften, da bauen wir etwas auf.“ Daher ist der Vorsitzende auch fest überzeugt: „Das ist noch nicht das Ende.“