Herren des Meidericher KC wollen als Erster in die Play-offs

Duisburg. Bei den „Finals“ in Duisburg ging es um „Speed Kanupolo“. Die klassische Variante steht vor einem großen Bundesliga-Spieltag auf dem Baldeneysee.

Am Donnerstag und Freitag stand Kanupolo im Fokus – denn bei den „Finals“, den Deutschen Meisterschaften in 18 Sportarten in Düsseldorf und Duisburg ist auch Kanupolo vertreten. Nachdem Damen und Herren ihre Sportart in der Variante „Speed-Kanupolo“ vorgestellt haben, steht am Wochenende auf dem Essener Baldeneysee der vierte und letzte Bundesliga-Spieltag im klassischen Kanupolo auf dem Plan. Im August fällt die Entscheidung über die Meisterschaft auf dem Fühlinger See in Köln.

In Essen steht ein großer Spieltag mit allen Mannschaften auf dem Programm. Dort will der aktuelle Meister, der 1. Meidericher KC, die Tabellenführung verteidigen. Am Samstagmorgen um 10.30 Uhr geht es zum Auftakt gegen den Tabellenvorletzten KSV Glauchau. Um 12.45 Uhr geht es gegen den Alster Canoe-Club weiter; die Hamburger kämpfen als Neunter um den Klassenerhalt. Um 15 Uhr heißt der Gegner KC Nord-West Berlin. Zum Abschluss am Samstag (17.15 Uhr) ist die starke Mannschaft vom RSV Hannover der Gegner. Am Sonntag kommen die Kontrahenten aus Berlin: um 11.30 Uhr geht es gegen den RKV mit Kanu-Legende Ronny Rauhe und um 14 Uhr gegen die Havelbrüder. MKC-Trainer Björn Zirotzki steht der komplette Kader zur Verfügung.

Ambitionierte Ziele der Meidericher Damen

Derweil startet das Damenteam des MKC ebenfalls auf dem Baldeneysee in die neue Bundesliga-Saison. Acht Teams kämpfen in diesem Jahr um die Deutsche Meisterschaft. Die Meidericherinnen belegten im vergangenen Jahr den sechsten Platz. Die Gegnerinnen am Wochenende heißen Rothe Mühle Essen (Samstag, 9.45 Uhr), RSV Hannover (12.45 Uhr), Alster Canou-Club (15 Uhr), KC Nord-West Berlin (18 Uhr), Göttinger PC (Sonntag, 8.30 Uhr), PSC Coburg (12.30 Uhr) und Pirat Bergheim (14 Uhr).

Nach einigen personellen Umstellungen peilt der neue Damentrainer Thomas Knoblauch mit seinem Team den Einzug ins Finale um die Deutsche Meisterschaft als Saisonziel an.

Die zwei Neuzugänge, Roberta Catania, Nationalspielerin aus Italien, und Laura Brülisauer, Nationalspielerin aus der Schweiz, komplettieren dabei zusammen mit Lea Kollmer und Nina Hinz sowie den deutschen Nationalspielerinnen Katharin Grünewald, Lotta Bendiek, Louise Gluch, Annika Eichert und Elena Gilles das Meidericher Aufgebot. Zudem stehen Marie Kuhlmann, Chiara Vacca und Hannah Bäcker auf Abruf bereit.

