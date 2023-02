Hellweg dominiert Karnevalsturnier des Kreises Rhein-Ruhr

Duisburg. Zum neunten Mal bat der Handball-Kreis Rhein-Ruhr zum Kreisauswahl-Turnier. Es fielen 321 Tore in zwölf Spielen.

Am Driesenbusch konnte nicht gespielt werden – daher war die JSG Hiesfeld/Aldenrade am Wochenende Gastgeber für das Kreisauswahlturnier des Handballkreises Rhein-Ruhr in der Sporthalle der Gesamtschule Emschertal in Neumühl. Die heimische Auswahl des Jahres 2009 belegte beim neunten Karnevalsturnier des Kreises den dritten Platz.

Da der Bergische Handballkreis seine Teilnahme kurzfristig absagte, spielten die vier verbliebenen Teams eine Doppelrunde. „In den zwölf Spielen fielen 321 Tore. Wir bekamen spannende gutklassige Spiele geboten“, sagte Karl-Heinz Rösner, Jungenwart beim Handballkreis Rhein-Ruhr.

10. Turnier findet in Oberhausen statt

Der westfälische Handballkreis Hellweg kristallisierte sich als stärkste Mannschaft heraus. „Gerade die beiden Spiele gegen Rhein-Ruhr waren auf einem sehr hohen Niveau angesiedelt“, so Rösner. In beiden Fällen setzte sich Hellweg durch. Nach dem zweiten Spiel war bei den Gastgebern die Luft raus, sodass das Team letztlich Dritter wurde. „Wir konnten nicht nur die Eltern in der Halle begrüßen, der Kreis war durch seine Vorsitzenden Klaus Küsters und Frank Grothe vertreten. Außerdem freute es mich, dass mit Willi Wellmann mein Vorgänger als Jungenwart und Initiator des Karnevalsturniers für Kreisauswahlmannschaften das Turnier besuchte“, so Rösner.

Das zehnte Karnevalsturnier findet im kommenden Jahr in Oberhausen statt; Gastgeber ist dann der HC Sterkrade 75.

Die Ergebnisse:

Rhein-Ruhr – Wesel 25:20

Krefeld-Grenzland – Hellweg 10:10

Hellweg – Rhein-Ruhr 15:14

Wesel – Krefeld-Grenzland 14:6

Hellweg – Wesel 19:12

Rhein-Ruhr – Krefeld-Grenzland 10:10

Wesel – Rhein-Ruhr 10:18

Hellweg – Krefeld-Grenzland 15:10

Rhein-Ruhr – Hellweg 14:15

Krefeld-Grenzland – Wesel 16:13

Wesel – Hellweg 11:15

Krefeld-Grenzland – Rhein-Ruhr 16:10

Die Tabelle:

1. Hellweg 89:71 / 11:1

2. Krefeld-Grenzland 68:72 / 6:6

3. Rhein-Ruhr 91:86 / 5:7

4. Wesel 80:92 / 2:10

