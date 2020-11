Harte Prüfungen für Claire O’Riordan vom MSV Duisburg

Claire O’Riordan spricht in Dublin über harte Prüfungen. Die Bundesliga-Fußballerin des MSV Duisburg trifft am Dienstag in der Qualifikation zur Europameisterschaft mit der irischen Nationalmannschaft auf Deutschland. Ein Sieg im letzten Gruppenspiel ist Pflicht – ansonsten wäre der Traum von der EM-Teilnahme in England im Sommer 2022 geplatzt.

In ihrem Heimatland erlebt die 26-Jährige die Auswirkungen der Corona-Pandemie intensiver als in Duisburg. Der Lockdown auf der Grünen Insel ist härter als in Deutschland. Der private Bewegungsfreiraum ist auf fünf Kilometer begrenzt – das ist für ein Land, das sich auch über Begegnung und Freude definiert, eine harte Prüfung. Claire O’Riordan versucht, positiv zu denken: „Es sind harte, sehr emotionale Zeiten überall auf der Welt. Aber es werden wieder bessere Zeiten kommen, vielleicht schon im nächsten Jahr.“

Mit dem MSV duisburg kämpft Claire O’Riordan gegen den Abstieg. Foto: iro Sportphoto/Jürgen Fromme / Jürgen Fromme /firo Sportphoto

Obwohl Irland den zweiten Platz, der die Türe zur EM über eine direkte Qualifikation oder ein Play-off offen hält, belegt, haben die Girls in Green nur noch eine Außenseiterchance. Die Ukraine dürfte am Dienstag gegen Schlusslicht Montenegro gewinnen, deshalb benötigt Irland den Sieg gegen Deutschland.

Mit einer 0:1-Niederlage in der Ukraine – Irland war drückend überlegen und vergab einen Elfmeter – gab das Team im Oktober alle Trümpfe aus der Hand. „Das war eine bittere Lektion für uns“, sagt O’Riordan, fügt aber hinzu: „Im Fußball ist alles möglich.“ Also auch ein Sieg gegen das Team der Duisburger Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg und auch ein Patzer der Ukraine.

Dass es Geschenke von den Deutschen geben wird, glaubt O’Riordan nicht: „Es ist ein Qualifikationsspiel. Deutschland wird alles tun, um es zu gewinnen, und deshalb mit dem besten Team antreten.“ Martina Voss-Tecklenburg lässt sich indes nicht in die Karten schauen. Die 52-Jährige will „möglichst vielen Spielerinnen Einsatzzeiten geben“, aber auch „unsere Achse festigen“. Beim Hinspiel in Essen im September siegte das deutsche Team souverän mit 3:0.

Zuletzt nur Reservistin im Nationalteam

Ob Claire O’Riordan im Tallaght Stadium, der Arena der Shamrock Rovers, in der kürzlich Zlatan Ibrahimovic mit dem AC Mailand aufspielte, zum Einsatz kommen wird, ist offen. In der EM-Qualifikation bestritt die Abwehrspielerin bislang nur die erste Halbzeit im ersten Spiel. Im Zuge eines Trainerwechsels – die Niederländerin Vera Pauw übernahm im September 2019 von Colin Bell – saß sie nur noch auf der Bank. Auch diese Prüfung nimmt Claire O’Riordan an: „Es gehört zum Geschäft, dass eine neue Trainerin neue Ideen und Vortellungen hat. Aber ich arbeite hart, und wenn sie mich ruft, werden ich bereit sein und das grüne Trikot überstreifen.“ Colin Bell, ein alter Weggefährte von MSV-Trainer Thomas Gerstner, hatte den Kontakt zum MSV vor zwei Jahren eingefädelt.

Die Teilnahme an einer EM wäre für die MSV-Spielerin, die mit den Zebras gegen den Abstieg spielt, „ein großer Traum, der wahr werden würde“. Auf der Insel herrscht aktuell Fußball-Frust: Die Männer und die U 21 haben unlängst ihre EM-Qualis vergeigt, die Frauen könnten nun ein positives Zeichen setzen. Der irische Frauen-Fußball hat in den letzten Jahren aufgeholt, die Fangemeinde ist gewachsen. Auch wenn am Dienstag ein Geisterspiel ansteht, nimmt O’Riordan eine große Unterstützung war.

Über Weihnachten will die irische Regierung den Lockdown lockern. Claire O’Riordan wird dann zu ihrer Familie in die Grafschaft Limerick reisen. „Die Familie fehlt mir in diesen Zeiten sehr“, spricht die Spielerin über eine weitere harte Prüfung. Am Dienstag werden ihr die Verwandten – wenn auch auf Distanz – sehr nahe sein.