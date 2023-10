Hans Günther: Eine Duisburger Kanu-Institution wird 80

Duisburg. Erst ein erfolgreicher Kanute, dann ein erfolgreicher Trainer: Hans Günther ist nicht nur bei seinem Verein Bertasee Duisburg eine Legende.

Erst neulich, bei der Kanu-Weltmeisterschaft auf der Wedauer Regattabahn, zeigte es sich mal wieder: Der Mann ist noch immer bekannt wie ein bunter Hund. Hans Günther stand vor dem Eingang zur Tribüne und musste zahllose Hände der Menschen schütteln, die an ihm vorbeikamen. Es ist halt auch kein Wunder bei einer sportlichen Laufbahn, die bereits seit über sechs Jahrzehnten andauert. Am Mittwoch ruht das Paddel aber mal ausnahmsweise: Hans Günther, die Institution im Duisburger Kanusport und allseits nur unter seinem Rufnamen „Abu“ bekannt, feiert seinen 80. Geburtstag.

Das zweite Sport-Leben: Hans Günther (vorn links) als Bertasee-Trainer. Foto: FFS

Sport hält jung, die Floskel trifft mal ausnahmsweise voll zu auf einen, den man locker zehn Jahre jünger schätzen würde. Ein Leben ohne aktive körperliche Betätigung wäre für Hans Günther nicht denkbar. 1943 im Erzgebirge geboren, kam er drei Jahre später nach Westdeutschland und wurde zunächst in Oberhausen heimisch. 1957 stieg er erstmals ins Boot, als er beim Oberhausener Kanu-Verein mit dem Paddeln begann; ein Jahr später erfolgte dann der Wechsel zum Nachbarn AKC Oberhausen. Auf die erste Regattateilnahme bei den Bezirksmeisterschaften 1959 in Meiderich folgte nur ein Jahr darauf schon der erste Start bei Deutschen Meisterschaften in Prien am Chiemsee.

In den folgenden Jahren sammelte Hans Günther Titel am laufenden Band. 1966 wurde er erstmals Deutscher Meister im Zweierkajak über 500 Meter gemeinsam mit Heinz Büker. Nachdem er 1968 dann schließlich zu Bertasee Duisburg gewechselt war, siegte er auf dieser Strecke von 1969 bis 1973 noch fünf weitere Male, jeweils an der Seite von Karl Fischer. Hinzu kam noch ein Meistertitel mit der 4x500-Meter-Kajakstaffel 1970. Bei westdeutschen Meisterschaften stand er 33-mal ganz oben auf dem Treppchen.

Aber auch international war er eine Größe. „Die schönste Erinnerung ist die an die Europameisterschaft 1967 in Duisburg“, denkt er zurück. Mit der deutschen 4x500-Meter-Staffel schrammte er nur ganz knapp als Zweiter an der Goldmedaille vorbei. Bei diversen Kontinental- und Weltmeisterschaften in Ost-Berlin, Moskau, Kopenhagen, Belgrad und Tampere war er bis 1973 in den verschiedenen Klassen am Start. Die Krönung fehlte freilich: 1972 gehörte er zum Perspektivkader für die Olympischen Spiele in München, erlitt dann aber bei einem Verkehrsunfall schwere Verletzungen, die eine Nominierung verhinderten.

Hans Günther feiert an Allerheiligen seinen 80. Geburtstag. Foto: Günther

Wenig später begann die zweite Karriere – die als Trainer. „Den Übergang habe ich super vollzogen“, freut er sich noch heute. Die Erfolge seiner Schützlinge sprechen für sich. 32 deutsche Meistertitel, dazu 28 zweite und 42 dritte Plätze auf nationaler Ebene. Topleute wie Jannik Innerkofleroder André Brendel coachte er bei Welt- und Europameisterschaften, ebenso seinen eigenen Sohn Mirko, der heute Chef der Regattabahn ist.

Klar, dass da diverse Auszeichnungen am Wegesrand warteten. Zweimal, 1996 und 2001, wurde er zu Duisburgs Trainer des Jahres gewählt, das Sportherz der Stadt erhielt er 2002. Bertasee, sein Verein, bei dem er ab 1980 Sportwart und Cheftrainer war, hat ihn längst zum Ehrenmitglied gemacht.

Sein Herz schlägt und schlug aber nicht für den Wassersport – sondern auch für den Fußball, wo er mit dem MSV mitleidet. Was wenige wissen: Anfang der 1970er-Jahre war er Konditionstrainer beim damaligen Bundesligisten Rot-Weiß Oberhausen unter Trainer Adi Preißler. „Und in der Landesliga habe ich mal ein Spiel für den DSV 1900 gemacht“, berichtet Hans Günther.

Nur Wunder, die kann auch er nicht vollbringen, diese kurze persönliche Reminiszenz sei erlaubt: Ende der 1990er-Jahre setzte er den Autor dieser Zeilen zum ersten und einzigen Mal in dessen Leben für ein Juxrennen in ein Kajak. Der Versuch endete nach Sekunden im kalten Wasser der Regattabahn.

