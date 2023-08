Hamborner Squasher verstärken sich mit zwei Nationalspielern

Duisburg. Das Squash Inn Team Hamborn dürfte in der Regionalliga nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Auch der SRC Duisburg startet.

In der vergangenen Saison konnte sich das Squash Inn Team Hamborn erst in der Relegation den Verbleib in der Regionalliga sichern. Der neuen Spielzeit, die mit einem Spieltag um Sporttreff an der Ranenbergstraße beginnt, blickt der frühere Bundesligist nun ohne Abstiegsangst entgegen. Denn mit Jan Wipperfürth (Kaifu Ritter Hamburg) und Valentin Rapp (Sportwerk Hamburg) konnten die 88er zwei Nationalspieler als Gastspieler verpflichten.

Der bisherige Spitzenspieler Dustin Eickhoff, in der Bundesliga Nord für den 1. SC Diepholz im Einsatz, wurde an Position drei gemeldet. Zum Auftakt bekommt es der Deutsche Vizemeister von 2011 am Samstag, 19. August, ab 14 Uhr mit dem Squash-Treff Aplerbeck und dem SC Hot Socks Mülheim zu tun. Parallel richtet der Verein sein Sommerfest aus. Ab 18 Uhr gibt es Live-Musik mit „Paul LaPaDu“.

SRC Duisburg hat Leistungsträger verloren

Der SRC Duisburg genießt zum Saisonstart ebenfalls Heimrecht. Der Titelverteidiger trifft in der Sportschule Wedau ab 14 Uhr auf TESPO Büttgen Neuss und den SC The Drops aus Herzebrock-Clarholz. Nach den Abgängen des Niederländers Samuel Gerrits (Sportwerk Hamburg), des NRW-Vizemeisters Nico Wilhelms (Büttgen Neuss) und des Deutsch-Ukrainers Yukhym Bielikov (1. Bremer SC) ist der SRC diesmal nicht der Topfavorit.

In Bestbesetzung – mit den Niederländern Frank Goossens und Marc ter Sluis, dem Waliser Jamal Al-Barwani und Christoph Bluhm – zählen die Wedauer freilich immer noch zu den Top-Drei-Teams der zweithöchsten deutschen Spielklasse. (kök)

