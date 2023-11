Hamborner Sorgen vor Start in die Heimspiel-Trilogie

Duisburg. Hamborn 07 hat nun drei Heimspiele vor der Brust. Doch aufgrund zahlreicher Ausfälle ist der Trainer gegen Frintrop zum Improvisieren gezwungen.

Trilogie, erster Teil: Dreimal in Folge sind die Oberliga-Kicker von Hamborn 07 in den kommenden Wochen Gastgeber auf ihrer eigenen Anlage, los geht es an diesem Sonntag um 14.30 Uhr im Holtkamp mit der Partie gegen Aufsteiger Adler Union Frintrop. Neuland ist dieses Duell übrigens nicht: Mit den Essenern hatten es die Löwen bereits in der Bezirksligasaison 2015/16 zu tun. Seinerzeit gab’s auswärts einen 5:1-Erfolg und daheim ein 1:1.

„Natürlich wollen wir aus diesen drei Heimspielen das Maximum erreichen“, sagt 07-Trainer Julian Berg. Nach Frintrop reisen Schwarz-Weiß Essen und der Mülheimer FC 97 in den Duisburger Norden. Die Möglichkeit, die bisher mäßige Heimbilanz – ein einziger Sieg gegen Schlusslicht St. Tönis, drei Unentschieden, zwei Niederlagen – aufzupeppen, lockt also. Allerdings hat Julian Berg angesichts der momentanen Personallage kaum die Möglichkeit, über die gerade bevorstehende Aufgabe hinauszublicken.

„Ich werde improvisieren müssen, obwohl ich eigentlich gar keine Lust darauf habe“, sagt der Löwen-Coach. Im Training war in den vergangenen Tagen schon abzusehen, dass die Auswahlmöglichkeiten am Sonntag eher gering ausfallen würden. Neben den bekanntlich länger ausfallenden Gino Mastrolonardo, Pascal Spors und Joel Bayram gesellte sich auch Robin Fuhrmann wieder dazu. Der Ex-Fischelner konnte beim 2:2 in Meerbusch nur ein Kurz-Comeback geben, nachdem seine eigentlich verheilte Verletzung, die ihn wochenlang zum Zusehen gezwungen hatte, offenbar wieder aufgebrochen ist. Colin Schmitt, der in Meerbusch kurzfristig wegen Wadenproblemen aus der Startelf gefallen war, musste deswegen auch die komplette Woche passen. Kevin Krystofiak ist mit einer Zerrung außen vor, bei Justin Bock verhinderten Oberschenkelprobleme die Trainingsteilnahme, er könnte aber womöglich auf der Bank sitzen.

Eren Taskin und Mamadou Diallo fehlen

Nicht verletzt, aber erkrankt ist Eren Taskin. Weil er deswegen Antibiotika nimmt, kommt ein Einsatz nicht infrage. Und dann ist da noch die Rotsperre von Mamadou Diallo, die die Situation verkompliziert. Zum Glück ist Kilian Schaar wieder zurück und kann einen der zwei Plätze in der Mittelfeldzentrale einnehmen; wer für den zweiten in Betracht kommt, ist völlig offen. Noah Herrmann ist nach fast zwei Monaten Pause auch eher nur ein Bankkandidat. Dort wird er den A-Jugendlichen André Busch und den einsatzbereiten Co-Trainer Kevin Corvers treffen.

An der Zielsetzung des Trainers ändert das alles nichts: „Wir wollen das Spiel trotzdem gewinnen. So eine Situation kann ein Team auch zusammenschweißen.“ (T. K.).

