Duisburg. Früher spielte Nico Klotz für den MSV Duisburg. Zuletzt war er in der Kreisliga B am Ball. Nun feiert der 33-Jährige einen Aufstieg.

Hamborn 07 verpflichtet Ex-MSV-Profi Nico Klotz

Der Klotzer wird ein Löwe! Fußball-Landesligist Hamborn 07 sicherte sich bis zum Saisonende die Dienste von Ex-Profi Nico Klotz. Der 33-Jährige spielte von 2014 bis 2018 für den MSV Duisburg in der 2. Bundesliga und in der 3. Liga.

Damit verlässt Klotz die Niederungen des Kreisliga-Fußballs. In den letzten zwölf Monaten war er aufgrund von freundschaftlichen Kontakten für die zweite Mannschaft der TuS Mündelheim in der B-Liga am Ball gewesen.

„Uns fehlte noch ein Spieler mit Erfahrung und sind froh, dass das nun geklappt hat“, sagt 07-Trainer Michael Pomp. Der Kontakt zum gebürtigen Heilbronner bestand schon seit mehreren Monaten.

Beim MSV Duisburg war Nico Klotz erst als offensiver Flügelspieler und zuletzt als Außenverteidiger aktiv gewesen, bei der TuS Mündelheim fungierte er als Spielmacher und als Offensivkraft. Bei den Löwen dürfte es nun auf eine Rolle im offensiven Mittelfeld hinauslaufen.

Unter der Woche kränkelte Klotz ein wenig, trotzdem hofft Pomp, dass der Neuzugang am Sonntag im Test beim VfB Homberg (15 Uhr) sein Debüt feiern kann.

Personalplanung abgeschlossen

Die Personalplanungen der Löwen sind damit weitgehend abgeschlossen. Michael Pomp: „Wir hatten kurz überlegt, noch einen Torhüter zu verpflichten. Aber wir haben uns entschieden, weiter auf unseren Torwarttrainer Philipp Peitgen als zweiten Keeper zu setzen.“ Im Oktober hatte sich 07-Keeper Dominik Schäfer eine schwere Knieverletzung zugezogen. Im November unterzog sich der 26-Jährige der Operation.

Der Eingriff, so Pomp, seit gut verlaufen – allerdings nicht so, wie ursprünglich geplant. „Das Kreuzband war offenbar schon vorher kaputt gewesen. Bei der aktuellen Verletzung handelte es sich um einen Meniskusschaden“, erklärt Pomp, der keine Prognose abgeben will, wann Schäfer wieder ins Training einsteigen kann.