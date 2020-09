Hamborn 07 verliert das Spiel und Benedikt Helling

Essen. Hamborn 07 verliert beim ESC Rellinghausen mit 0:3. Der Offensive fehlte die Durchschlagskraft. Ein Geburtstag und ein Fake.

Hamborn 07 musste in der Fußball-Landesliga einen Dämpfer hinnehmen. Die Löwen verloren beim ESC Rellinghausen mit 0:3 (0:1). „Der Gegner war heute angesichts unserer Ausfälle in der Offensive eine Nummer zu groß für uns“, hakte 07-Trainer Michael Pomp die Niederlage schnell ab.

Ex-Profi Nico Klotz feierte seinem 34. Geburtstag in seiner schwäbischen Heimat. Reid Osei saß zwar auf der Bank, „aber das war nur ein Fake“, wie Pomp anmerkte. Der Stürmer ist mit muskulären Problemen außer Gefecht.

Der ESC Rellinghausen knackte die Löwen mit Standardsituationen, die die Hamborner schlecht verteidigten. In Anschluss an einen Freistoß brachte Paul Kötz die Essener in der 21. Minute in Front. Ein Eckball führte in der 64. Minute zum 2:0. Niklas Nadolny nutzte die Flanke zum 2:0.

Pomp: „Unter Wert geschlagen“

Das warf die Hamborner weiter zurück, trotzdem bemühten sich die Gäste um den Anschlusstreffer. Das klappte nicht, stattdessen traf Can Funke in der ersten Minute der Nachspielzeit zum 3:0. Pomp: „Insgesamt wurden wir unter Wert geschlagen.“

Bitter für Hamborn: Benedikt Helling der nach seinem Ellbogenbruch vor Wochenfrist sein Comeback gefeiert hatte, musste in der 54. Minute verletzt vom Platz. Hier befürchten die Hamborner, dass sich der Spieler erneut den Arm gebrochen hat.