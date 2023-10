Hamborn 07 hofft auf den Start einer kleinen Erfolgsserie

Duisburg. Zwei Siege in Folge? Das ist bei Oberligist Hamborn 07 schon recht lange her. Die Gäste am Sonntag sind Minimalisten – aber nicht erfolglos.

Eine Serie, das wär’s doch mal. Und wenn auch nur eine ganz kleine. Als Hamborn 07 am vergangenen Sonntag mit dem 3:1 in Nettetal den ersten Auswärtssieg in der Fußball-Oberliga seit Mitte April landete, wurde da auch die Erinnerung an das letzte Mal wach, als den Löwen mehr als ein Sieg in Folge gelang. Jenes 2:0 in Schonnebeck war damals nämlich sogar der vierte aufeinanderfolgende Dreier. Nun würde sich Trainer Julian Berg erst einmal freuen, wenn es mal deren zwei würden – und die Chance dazu besteht am Sonntag, wenn um 15 Uhr der SV Sonsbeck im Holtkamp zu Gast ist.

Mit erst neun erzielten Toren liegen die Hamborner in der Offensivstatistik der Oberliga eindeutig im hinteren Bereich, aber das ist nichts gegen die erst fünf Erfolgserlebnisse, die den Gästen vom linken Niederrhein bislang vergönnt waren. „Minimalisten“ nennt sie Löwen-Coach Berg, der aber auch die Tabelle zur Kenntnis nimmt, in der die Sonsbecker trotzdem über dem Abstiegsstrich stehen. „Ich glaube, es wird ein Kampfspiel von beiden Seiten werden“, so Berg. Dazu dürfte auch der nach längeren Regenfällen aufgeweichte Rasenplatz seinen Beitrag leisten; ein Umzug auf den vom Anhang wenig geliebten Kunstrasen war am Freitag noch nicht absehbar, könnte aber in den kommenden Wochen zum Thema werden, wenn beispielsweise zwischen dem 5. und 19. November drei Heimspiele in Folge auf dem Plan stehen.

Die siegreiche Hamborner Mannschaft muss geändert werden

Die Floskel, am zuletzt siegreichen Team nichts zu ändern, hat für Julian Berg keinen Wert, weil er dazu gezwungen ist. Allerdings wird durch den betreffenden Wechsel lediglich der vorherige Zustand wieder hergestellt: Statt Karim El Moumen, der in Nettetal die gelb-rote Karte sah, nimmt der dort gesperrt gewesene Colin Schmitt die Rechtsverteidigerposition ein. „Mit ihm, Kenson Götze auf der linken Seite sowie Folarin Williams und Nick Bennmann in der Innenverteidigung sind wir defensiv für das Spiel gerüstet“, glaubt der Hamborner Trainer.

Und offensiv? Da steht Kevin Menke nach zuletzt zwei Joker-Einsätzen vor der Rückkehr in die Startelf. „In Nettetal hat er nach der Pause vorn die Bälle festgemacht, das hat uns gut getan“, so Julian Berg. Gegen Sonsbeck wird es von Beginn an einen Angreifer seines Kalibers brauchen. Froh ist der 07-Coach außerdem, dass wieder mehr Alternativen zur Verfügung stehen. Die Rückkehr von Mamadou Diallo macht im zentralen Mittelfeld die Auswahl größer, zudem wird Robin Fuhrmann erstmals seit Ende August zum Kader gehören. Mit dem A-Jugendlichen André Busch, einem talentierten Außenbahnspieler, gibt es eine weitere Alternative.

