Hamborn 07 gegen den ETB: Treffen der Ex-Torfabriken

Duisburg. Bei Schwarz-Weiß Essen haben sich die Torjäger verabschiedet, bei Hamborn 07 gibt es andere Gründe für die bisher mäßige Ausbeute.

An das erste Heimspiel nach der Rückkehr in die Fußball-Oberliga Niederrhein hat Hamborn 07 keine guten Erinnerungen. In der dritten Minute der Nachspielzeit mussten die Löwen gegen Schwarz-Weiß Essen das entscheidende Gegentor zum 1:2 hinnehmen. Der Mann, der am 11. August 2022 seinen ersten von am Ende 30 Saisontreffern erzielte, hat dem Uhlenkrug inzwischen den Rücken gekehrt: Noel Futkeu ist nun für Eintracht Frankfurt II in der Regionalliga erfolgreich und kann folglich am Sonntag (14.30 Uhr) im Holtkamp den Gastgebern keinen Schrecken mehr einjagen.

„Insgesamt hat der ETB sogar 50 Tore verloren“, rechnet 07-Coach Julian Berg vor. Noch einmal deren 20 steuerte nämlich der zwischenzeitlich zu Preußen Münster gewechselte Marcello Romano bei. Kein Wunder, dass die Essener nach insgesamt 84 Toren in der Vorsaison aktuell mit erst 17 Treffern im Mittelfeld herumdümpeln und hinter den eigenen Erwartungen zurückbleiben. Freilich war auch in Hamborn die Offensive mit 77 Einschlägen das Prunkstück, woran momentan wenig erinnert. Topschütze Pascal Spors (15) fehlt weiterhin verletzt, Kevin Menke (13) hat nach wie vor Ladehemmung. Es war vermutlich ganz sinnvoll, dass nicht er vor Wochenfrist im Spiel gegen Adler Union Frintrop zum Foulelfmeter antrat, sondern der von keiner Trefferkrise belastete Marco de Stefano, der mit seinem vierten Tor sogar die alleinige Führung in der internen Wertung übernahm.

„Ich erwarte ein Spiel auf Augenhöhe“, sagt Julian Berg. Die Tabelle gibt das her, denn die Hamborner weisen nur einen Punkt weniger als ihr Gast auf und könnten diesen folglich überholen. Dabei ist es durchaus möglich, dass 07 zum Zeitpunkt des Anpfiffs in der „Blitztabelle“ auf einem Abstiegsplatz stehen könnte – wenn nämlich der Mülheimer FC 97 schon am Samstag mit einem Heimsieg gegen den KFC Uerdingen vorlegt. „Über die Tabelle haben wir in dieser Saison noch gar nicht gesprochen. Das ist ja immer eine Momentaufnahme“, erklärt Berg, der aber auch nicht verhehlt, das „gute Gefühl“ zu bevorzugen, den Abstiegsstrich hinter sich zu wissen.

Apropos gutes Gefühl: Das war es für den Coach fraglos auch, in dieser Woche bei den Übungseinheiten wieder mehr Personal begrüßen zu können. „Wir konnten das Abschlussspiel mal wieder mit zehn gegen zehn laufen lassen“, berichtet Berg. Der extreme Notstand der Vorwoche gehört erst einmal wieder der Vergangenheit an, stattdessen herrscht vermutlich auf mehreren Positionen die Qual der Wahl – so schnell kann’s gehen. Wo sich aber genau die zuletzt ausgefallenen Kevin Krystofiak, Eren Taskin, Kilian Schaar, Mamadou Diallo und Justin Bock einsortieren werden, da muss der Trainer tatsächlich noch einmal gut nachdenken.

Zum Pokalspiel gegen Rot-Weiß Oberhausen gibt es noch keine handfesten Neuigkeiten. Sportchef Hans-Günter Bruns führt mit seinem Ex-Klub derzeit Gespräche, wo die Partie stattfinden wird.

