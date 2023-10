Hamborn 07 führt – doch in Unterzahl reicht es nicht

Duisburg. Bis zur Schlussphase sieht es in Meerbusch so aus, als könnte Hamborn 07 einen Befreiungsschlag landen. Doch der große Jubel bleibt aus.

Es hätte auch gern ein bisschen mehr sein dürfen. „Aber angesichts der Konstellation am Ende muss man mit dem Punkt zufrieden sein“, fand Julian Berg, Trainer von Fußball-Oberligist Hamborn 07, nach dem 2:2 (1:1)-Unentschieden beim Drittletzten TSV Meerbusch. Der Befreiungsschlag, um sich von der Abstiegsregion abzusetzen, war das folglich nicht, aber zumindest eine erkennbare Steigerung gegenüber der 1:3-Heimpleite gegen den SV Sonsbeck.

Licht und Schatten wechselten sich dabei über 90 Minuten stetig ab. „Eigentlich sind wir in der ersten Halbzeit gut ins Spiel gekommen“, urteilte Berg, der allerdings mit der Defensivleistung nicht zufrieden war: „Im letzten Drittel haben wir schlechten Zugriff bekommen.“ Dies begünstigte die Führung der Gastgeber durch Oguz Ayan nach 22 Minuten. Doch die Moral der Löwen stimmte – und nur vier Minuten später erzielte Eren Taskin den Ausgleich. „Den schweißt er richtig in den Winkel“, lobte der Coach.

Starke Hamborner Phase nach der Pause

Meerbusch war danach bis zur Pause optisch überlegen, schlug daraus aber kein Kapital. Die in der Halbzeitpause angesprochenen Dinge besserten sich dann auf Hamborner Seite, was zu starken 20 Minuten direkt nach Wiederbeginn führte – gekrönt von der Führung durch Marco de Stefano, der ein Dribbling mit starkem Schuss ins lange Eck abschloss (54.). Mit diesem Ergebnis hätte es gern heim gehen dürfen, doch abgesehen von mehreren Kontersituationen, die nicht konsequent verwertet wurden, verhinderte dies vor allem die gelb-rote Karte, die sich Mamadou Diallo in der 79. Minute für ein unnötiges Trikotziehen im Mittelfeld einhandelte.

In Überzahl erhöhte der TSV den Druck und konnte eine seiner daraus entstehenden Chancen nach 82 Minuten auch in Person von Mohamed Benslaiman zum Ausgleich nutzen. „Danach haben wir noch zwei Möglichkeiten des Gegners ,überlebt’, hatten aber auch noch die Chance zum Siegtor durch Robin Fuhrmann in der Nachspielzeit“, so Julian Berg.



Hamborn: Delker – El Moumen, Williams, Bennmann, Götze (68. Roth) – Bock (78. Fuhrmann), Diallo, Taskin, de Stefano – Menke (90./+3 Wichert), Music.

Tore: 1:0 Ayan (22.), 1:1 Taskin (26.), 1:2 de Stefano (54.), 2:2 Benslaiman (82.).

Gelb-rote Karte: Diallo (79.). (T. K.)

