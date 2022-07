Hamborn 07: Frust nach der dritten Absage

Duisburg. Gleich zweimal platzte bei Hamborn 07 ein für Donnerstag geplantes Testspiel. Andere Teams sind am Ball.

Julian Berg, der Trainer des Fußball-Oberligisten Hamborn 07 war am Mittwoch bedient. Innerhalb kurzer Zeit hatten zwei Mannschaften ein für den Donnerstagabend vorgesehenes Testspiel abgesagt. Ursprünglich wollten die Löwen beim Bezirksligisten Fortuna Bottrop testen. Dann sagten die Bottroper aufgrund von Spielermangel ab. Bezirksligist Viktoria Buchholz sprang kurzfristig ein, aber ebenso kurzfristig wieder ab – auch weil nicht genügend Personal zur Verfügung steht.

„Mein Puls war schon am Dienstagabend extrem hoch“, sagt Löwen-Trainer Julian Berg. Dass die Bottroper aufgrund von Spielermangel absagten, vermieste ihm ziemlich die Laune – zumal aus dem gleichen Grund bereits am vergangenen Donnerstag Glückauf Möllen nicht nach Hamborn gekommen war. .

Weil es in der ohnehin recht kurzen Saisonvorbereitung nun nur noch fünf statt der ursprünglich sieben geplanten Partien gegeben hätte, schickten die Hamborner schnell neue Anfragen raus. „Es waren 15 gleichzeitig. Buchholz hat sofort zugesagt“, so Berg, der nach der Absage der Viktoria erst einmal ohne Testspielgegner dastand. Ob sich kurzfristig noch etwas ergibt, konnte Berg nicht einschätzen. Ein Heimspiel wäre aus seiner sicht praktisch gewesen. „Weil gleichzeitig unsere Reserve auf dem Platz nebenan gegen den STV Hünxe spielt“, wie der 07-Coach, dessen Kader trotz einiger Ausfälle immer noch genug Akteure umfasst, um Akteure zum B-Liga-Team abzugeben, erklärte.

Sorgen bereitet aktuell Julian Bode. Bei dem Offensivmann besteht die Befürchtung, dass seine vor drei Monaten erlittene Verletzung wieder aufgebrochen ist. „Wir hoffen, dass es nicht so ist“, so Julian Berg.

Erster Test für Mündelheim

Viktoria Buchholz will nun am Sonntag den Testspielreigen eröffnen. Die Termine: SC Werden-Heidhausen (A, 17.7., 15.30 Uhr), TV Kalkum-Wittlaer (A, 22.7., 20 Uhr), Wanheim 1900 (H, 24.7., 15 Uhr), Mülheimer SV 07 (H, 28.7., 18 Uhr), Duisburger SV 1900 (H, 30.7., 15 Uhr), SV Scherpenberg (H, 4.8., 19.30 Uhr), SG Essen-Schönebeck (H., 6.8., 18 Uhr).

Zum ersten Mal ist die TuS Mündelheim am Donnerstag am Ball. Der Bezirksliga-Aufsteiger gastiert um 20 Uhr bei Arminia Lirich in Oberhausen. Auch der zweite Bezirksliga-Neuling, Rheinland Hamborn, ist im Einsatz. Um 19.30 Uhr tritt das Team beim letztjährigen Ligakonkurrenten Eintracht Walsum an. Zeitgleich empfängt der A-Ligist MTV Union Hamborn die zweite Mannschaft von Fortuna Bottrop, der SV Duissern spielt gegen Meiderich 06/95 II, der FC Rumeln-Kaldenhausen beim Weseler SV und Walsum 09 III beim SV Spellen III. Und um 20 Uhr trifft die DJK Vierlinden II auf Grün-Weiß Holten. i

