Hamborn 07: Erst Letzter – dann folgt die große Freude

Duisburg. Oberligist Hamborn 07 ist am Samstag auf den letzten Tabellenplatz abgerutscht. Doch am Sonntag folgte eine sehr gute Nachricht für die Löwen.

Gute Nachrichten für Hamborn 07: Am Sonntagmorgen, wenige Stunden vor dem Heimspiel gegen den 1. FC Kleve, erfuhr der Fußball-Oberligist von einem positiven Sportgerichtsspruch zu seinen Gunsten.

Die Hamborner, deren Saisonstart mit vier Punkten aus den ersten sechs Spielen mäßig ausgefallen war, hatten am Samstag sogar den Absturz auf den letzten Platz hinnehmen müssen, nachdem das bisherige Schlusslicht SC St. Tönis ein respektables 2:2-Unentschieden gegen den SC Velbert erzielt hatte. In der „virtuellen“ Tabelle machten die Löwen aber dann am Sonntag einen gewaltigen Sprung nach vorn.

Der Grund: Die Partie vom ersten Saisonspieltag, die das Team von Trainer Julian Berg mit 1:2 beim Aufsteiger FC Büderich verloren hatte, wird nach einer Entscheidung des Verbandssportgerichts durch seinen Einzelrichter Leonhard Kentsch in einen 2:0-Sieg für die Hamborner umgewertet. Der Neuling aus Meerbusch hatte in diesem Spiel nämlich einen Akteur aufgeboten, der erst in der folgenden Woche einsatzberechtigt wurde.

Zwar gibt es für die Büdericher noch die in solchen Fällen übliche Einspruchsfrist, allerdings dürfte der Fall so eindeutig sein, dass sich an der Entscheidung nichts mehr ändern wird. Wäre diese schon in der offiziellen Tabelle bei fussball.de umgesetzt, würden die Hamborner mit nunmehr sieben Punkten auf Platz 13 vorrücken. Büderich rutscht vor den Sonntagsspielen mit dann nur noch drei Zählern auf den letzten Platz ab. Die Mannschaft aus der südlichen Duisburger Nachbarstadt empfängt am Sonntagnachmittag den SC Union Nettetal.

