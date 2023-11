Halverkamps rettet dem MSV Duisburg wieder den Punkt

Duisburg. RB Leipzig sieht im Spiel beim MSV Duisburg wie der sichere Sieger aus. Doch dann schlägt wie schon gegen Freiburg Antonia Halverkamps zu.

Manchmal ist Fußball schon ein bisschen verrückt. Vor ziemlich genau einem Monat sah im ersten Saisonheimspiel für die Bundesliga-Fußballerinnen des MSV Duisburg gegen den SC Freiburg tief in der Nachspielzeit alles nach einer Niederlage aus – bis Antonia Halverkamps mit einem schon fast irrationalen Schlag aus 40 Metern Entfernung den euphorisch bejubelten 2:2-Ausgleich erzielte. Freitagabend, Schauplatz wieder die Schauinsland-Reisen-Arena, die Situation erneut dieselbe: 90 Minuten sind vorbei, viel deutet darauf hin, dass die Zebras die nächste Niederlage kassieren. Dann kommt die Kugel zu Antonia Halverkamps, die einmal kurz schaut, die irgendwie ungünstig postierte Gästetorhüterin Elvira Herzog wahrnimmt und wieder kurzerhand aus der Distanz draufhält. Der Rest ist Jubel. 1:1 (0:1) gegen RB Leipzig, zwar wieder nicht der sehnlich erhoffte erste Saisonsieg, aber zumindest ein Lebenszeichen, das die Hoffnung auf eine Wende zum Besseren am Leben hält.

Zur Wahrheit gehört freilich auch, dass sich dieser Treffer noch viel weniger als im Spiel gegen Freiburg angedeutet hatte. An einem kalten und sportlich recht trüben Abend fehlte es nahezu über die komplette Distanz an spielerischem Esprit, der gegen eine insgesamt solide, aber nicht überragende Gästemannschaft nötig gewesen wäre, um den zum Verlassen des Tabellenendes nötigen Dreier zu holen. Den größten Überraschungsmoment der ersten Halbzeit gab es schon in der ersten Sekunde, als Antonia Halverkamps es machte wie die bis vor einigen Wochen an gleicher Stelle aktiven Footballer von Rhein Fire und eine Art Kick-off ansetzte, der aber nicht wirklich in Richtung Tor flog. Auch sonst hatte Gästetorhüterin Elvira Herzog bis zum Seitenwechsel nichts zu tun. Halverkamps brachte die Kugel in der 31. Minute ein einziges Mal in Richtung des RB-Kastens, doch der Schuss war kein Problem für die Schweizer Keeperin.

RB Leipzig geht früh in Führung

In der Anfangsphase versuchte der MSV das Geschehen in der Defensive zu kontrollieren, doch sobald die Rasenballsportlerinnen den Druck erhöhten, begann es hinten zu wackeln. Das wurde schon in der achten Minute offenkundig, als die Hausherrinnen den Ball im Aufbau verloren und Vanessa Fudalla aus 16 Metern die Latte traf. Keine 60 Sekunden später schlug es dann auch schon ein: Meret Günster störte Lydia Andrade beim Schuss aus zwölf Metern nur halbherzig, den Ena Mahmutovic dann auch nicht mehr abwehren konnte – das 0:1.

Danach wurde es langweilig. Leipzig hatte die Sache im Griff, ohne groß glänzen zu müssen, vom MSV kam einfach zu wenig. Jeleaugh Rosa gab auf der rechten Seite ihr Startelfdebüt in der Bundesliga, doch die Nationalspielerin aus Curaçao wurde kaum eingebunden und blieb nach einer gelben Karte in der Kabine. Auch Kara Bathmann, die sich mit dem Pausenpfiff bei einer eigenen Grätsche verletzte, kam nach dem Wechsel nicht zurück. Dafür mischten nun Yvonne Zielinski und Samantha Jerabek mit. Viel mehr Möglichkeiten hatte MSV-Trainer Thomas Gerstner kaum. Es saßen nur vier Feldspielerinnen auf der Bank, weil zusätzlich zu den vorherigen Ausfällen von Sarah Freutel, Jelena Prvulovic, Alexandra Emmerling und Brooke Denesik nun auch die verletzte Emilie Henriksen fehlte.

Sieben Minuten nach Wiederbeginn hätte es endlich einmal gefährlich werden können. Nach einem Ballverlust der Leipzigerinnen hätte Allie Hess plötzlich fast freie Bahn haben können. Doch die US-Amerikanerin schloss viel zu überhastet und fast schon kläglich ab. Weil RB danach weiter nur Kontrolle ausübte, ohne große Akzente zu setzen, blieb die Partie bis in die Schlussphase offen – und wie schon zuletzt beim 0:1 gegen die SGS Essen wurde der MSV erst in den letzten zehn Minuten erkennbar mutiger. Große Chancen ergaben sich daraus nicht – doch dann kam Antonia Halverkamps.

Die Statistik

MSV: Mahmutovic – Fürst, Flach, Parcell – Rosa (46. Jerabek), Günster, Muth, Bathmann (46. Zielinski) – Cin (83. Kappenberger), Hess, Halverkamps.

Leipzig: Herzog – Schaller, Kempe, Krug, Pollak (76. Spitzner) – Hipp, Landenberger, Starke (83. Magerl), Andrade (90. Brecht) – Fudalla, Müller (76. Croatto).

Tore: 0:1 Andrade (9.), 1:1 Halverkamps (90./+1).

Schiedsrichterin: Breier (Zerf).

Gelbe Karten: Rosa, Muth – Pollak, Andrade.

Zuschauer: 581.

So geht’s weiter: FC Bayern München – MSV Duisburg (So., 12. November, 18.30 Uhr).

