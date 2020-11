Hallenhockeysaison abgesagt – im April geht’s weiter

Als vor wenigen Tagen der Deutsche Hockey-Bund die Hallensaison auf Bundesliga-Ebene absagte, war bereits klar, dass der Westdeutsche Hockey-Verband folgen würde. Am Samstag war es dann so weit. Nachdem die Hallensaison ohnehin nur freiwillig und ohne Absteiger über die Bühne gegangen wäre, verkündete WHV-Vizepräsident Matthias Hecker via Mitteilung kurz und knapp: „Vor dem Hintergrund der aktuellen Einschränkungen halten wir die Durchführung der Hallensaison ab Januar 2021 für nicht realistisch.“

„Das ist eine sinnvolle Entscheidung“, sagte Susi Wollschläger, die die Damen des Club Raffelberg in der 1. Regionalliga trainiert, die im weiblichen Bereich (noch) die zweithöchste Spielklasse darstellt. „Ich hatte mit unseren Spielerinnen immer wieder darüber gesprochen. Wir hätten zwar teilgenommen, aber wenn man so kurzfristig startet und zudem viele Spiele in geringer Zeit absolvieren muss, dann ist die Verletzungsgefahr auch größer.“ Auf dem Feld soll die Doppelsaison 2019/20/21 mit der Meisterrunde in der 2. Bundesliga Nord ab dem Wochenende 10./11. April fortgesetzt werden.

Kaum Meldungen im Vorfeld

Wenig überrascht waren auch die Raffelberger Herren, die ebenfalls in der 1. Regionalliga spielen, die allerdings in diesem Bereich die dritte Spielklasse ist. „Für uns stand an sich schon länger fest, dass wir keine Hallensaison spielen würden.“ Der Hintergrund: Es hatte sich angedeutet, dass kaum ein Gegner aus der Liga für die freiwillige Saison gemeldet hatte – nur ein weiteres Team wäre dabei gewesen, sodass klar war, dass diese Liga nicht zustande gekommen wäre. „Das ist natürlich schade, aber im Moment gibt es einfach Wichtigeres“, sagt Tim Leusmann, der Trainer der CR-Männer. Auch hier wird die Feldsaison wohl Mitte April fortgesetzt. „Die Jungs sind ausgesprochen fleißig“, so der Coach. „Wir haben regelmäßige Videomeetings. Alle Spieler arbeiten individuell an ihrer Fitness.“