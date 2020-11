Hallenhockey startet nicht vor Januar – wenn überhaupt

Die Hallenhockey-Saison 2020/21 wird aufgrund der Lockdown-Bestimmungen immer fraglicher. Bereits vor einigen Tagen hatte der Westdeutsche Hockey-Verband die Teilnahme in dieser Saison für freiwillig erklärt, ohne dass es Sanktionen für die Mannschaften geben werde, die auf einen Start verzichteten. Außerdem sollen diesmal nur Auf-, aber keine Absteiger ermittelt werden.

Zeitnahe Sondierung

Bis Freitagabend dauerte die Meldefrist für diese ungewöhnliche Saison – was aber vom für den November verkündeten Lockdown überholt worden ist. Nun hat sich der WHV „nach intensiven Beratungen entschlossen, den Spielbetrieb bis zum 31. Dezember 2020 einzustellen. Wir werden die Lage weiterhin zeitnah sondieren, um die Möglichkeit einer Wiederaufnahme des Spielbetriebs unter akzeptablen Bedingungen wahrzunehmen“, erklärte der Verband in einer Mitteilung.

Damit kann eine Hallensaison frühesten im Januar beginnen. Für die Herren des Club Raffelberg ist zudem unklar, wie die Saison aussehen soll. In der Halle bestehen die Ligen und Gruppen meist aus sechs Teams. Die drei zweiten Mannschaften in der 1. Regionalliga aus Köln, Mülheim und Krefeld sollen dem Vernehmen nach einen Verzicht in Erwägung ziehen, sodass nur noch drei Mannschaften übrig wären, wenn dies zutrifft.