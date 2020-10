Hackentor bringt ESV den Sieg im Duisburger Derby

In der Fußball-Bezirksliga, Gruppe 8, hat der ESV Hohenbudberg das Derby bei der DJK Vierlinden mit 1:0 gewonnen. Derweil lief es für die drei Duisburger Teams in der Gruppe 7 gar nicht gut. Alle gingen als Verlierer vom Platz. Sieg und Niederlage in der Gruppe 6.

Gruppe 6: VfB Homberg II – 1. FC Bocholt II 3:2 (3:1): VfB-Trainer Tobias Schiek sah ein gutes Spiel seines Teams: „Die Kompaktheit war wieder besser. Zudem hatten wir einen guten Offensivdrang.“ Dieser zeigte sich in den drei Treffern durch Essowavana Gbegouni (25./ 43.) und Mehmet Turhan (36.). Die Gäste kamen erst in der Schlussminute durch einen Foulelfmeter wieder ran. Hombergs Addoul-Khalik Mama foulte.

„Davor hätten wir das Ergebnis noch höher gestalten müssen. Torchancen dafür haben wir uns ausreichen erspielt“, weiß Schiek, dessen Team ab der 74. Minute in Überzahl spielte, nachdem Bocholts Poria Haydari nach einer Notbremse die Rote Karte gesehen hatte.

SV Genc Osman II – FC Olympia Bocholt 0:1 (0:1): Die Genc-Reserve kommt weiter nicht in Tritt und hadert Woche für Woche mit der Torchancenauswertung. Nach einer Viertelstunde trafen die Gäste zum 1:0. Danach bestimmten die Neumühler das Spiel. „Die Leistung der Jungs passt. Wir haben das Spiel bestimmt, aber leider rund zehn gute Chancen ausgelassen“, ärgert sich Trainer Sait Yasar, dessen Team somit weiter im Tabellenkeller steckt und auf den ersten Sieg wartet.

Gruppe 7: Duisburger FV 08 – Vogelheimer SV 2:3 (1:3): Trotz leerer Hände war 08-Trainer Dirk Pusch zufrieden mit seinem Team: „Die Jungs haben ein Superspiel gemacht. Allein die Chancenauswertung war nicht gut.“ Kayhan Erol traf früh ins eigene Tor (7.), ehe Atilla Türkeri ausgleichen konnte (14.). Nach dem 1:2 durch Schwarze (27.) „brach uns ein unberechtigter Elfmeter das Genick“, so Pusch. Türkeri soll gefoult haben, Nachtigall schob für die Gäste ein (37.). „Das war ein Foulspiel ohne Körperkontakt. Zudem ging der Aktion ein falscher Einwurf voraus“, ärgert sich Pusch, der danach sein Team konsequent anlaufen sah. Zu mehr als dem Anschlusstreffer durch Furkan Taskan (78.) reichte es jedoch nicht mehr.

SG Essen-Schönebeck – GSG Duisburg 4:0 (3:0): Nach drei Siegen aus drei Spielen hat die GSG den ersten Dämpfer bekommen. „Wir haben verdient verloren. Der Gegner war wirklich stark, galliger und in der Offensive zielstrebiger. Sie waren uns fast immer einen Schritt voraus“, erkennt GSG-Trainer Mehmet Özer an. „Zudem war bei uns vor dem Tor der Wurm drin. Wir hätten auch in einer dritten Halbzeit nicht getroffen“, erklärt Özer, der Keeper Omar Allouche und Stammspieler Kevin Sonneveld ersetzen musste. Özer: „Jetzt müssen wir die richtige Reaktion zeigen.“

Viktoria Buchholz – TuSEM Essen 2:3 (2:2): In einem kuriosen Spiel brachten individuelle Fehler die Viktoria um die Punkte. „Alle drei Gegentore resultierten aus unseren Aussetzern“, ärgert sich Trainer Maik Sauer. Paulun (9.) und Grötecke (23.) schossen die Essener zwei Mal in Führung. Eliah Jung (15.) und Lars Mrozek (24.) glichen jeweils für die Viktoria aus. Nach einem Platzverweis gegen TuSEMs Schmidt (grobes Foulspiel) fand der Torreigen einen Abbruch und der Druck der Buchholzer erhöhte sich. Sauer: „In Überzahl hatten wir dann Chancen für zwei Spiele.“ Das Siegtor fiel dennoch auf der Gegenseite (87.). „Das ist schon sehr ärgerlich. Aber so Tage gibt es“, resümiert Sauer.

Gruppe 8: DJK Vierlinden – ESV Hohenbudberg 0:1 (0:0): Ein sehenswertes Hackentor hat das Duisburger Derby entschieden. ESV-Angreifer Serkan Yilmaz konnte sich nach einer Flanke von Mohamed Nasser im Sturmzentrum lösen und den Ball mit der Hacke ins Tor lenken (70.). „Ein schöner Treffer“, freut sich ESV-Trainer Juan Antonio Schrader, dem vor allem die Balleroberung durch Metin Özmen zuvor gefiel. Sein Gegenüber, DJK-Trainer Almir Duric, ärgert der Gegentreffer: „Da stellen wir uns als Viererkette alles andere gut an. In Überzahl müssen wir den Ball vorher klären.“

Trainer bemängeln Chancenauswertung

Chancen hatten davor und auch anschließend beide Teams. Bereits nach 13 Sekunden blieb ESV-Keeper Luca Di Giovanni im Eins-gegen-Eins gegen Ivica Karabaic Sieger und bewahrte sein Team somit vor dem frühen Rückstand. „Die Chancenverwertung ist unser großes Manko“, weiß DJK-Coach Duric, der sein Team trotz der dritten Saisonniederlage verbessert sah. Auch Schrader sah bei seinem Team Abschlussschwächen: „Wir hätten das Spiel früher klar entscheiden können. Dennoch sind wir natürlich sehr glücklich über den Sieg.“