Haas und Torres können der RESG Walsum wieder helfen

Duisburg. Alles hat seine Vor- und Nachteile. Das gilt offenkundig auch für die Verlegung des Rollhockey-Bundesligaspiels zwischen der RESG Walsum und Germania Herringen um 24 Stunden, die durch die Austragung des Rheinperle-Kürpokals der Rollkunstlauf-Abteilung am Samstag in der Halle Beckersloh notwendig wird. Die Neuauflage des Meisterschaftsfinales der Vorsaison, in dem die RESG knapp unterlag, steigt nun am Sonntag um 16 Uhr.

Der Nachteil dürfte der sein, dass die drei Cronenberger Gastspieler Florian Keil, Finn Ullrich und Tobias Wilke genau wegen der Verlegung nicht mitwirken können, da sie am Sonntag – dem dafür angestammten Termin – ein Meisterschaftsturnier mit der U 20 ihres Heimatvereins bestreiten müssen. „Das hat auch immer Vorrang“, betont RESG-Trainer Christopher Nusch. Zwar will er die Last der Verantwortung keineswegs auf die Schultern der drei 17-jährigen Talente legen, aber als Wechselspieler wären sie natürlich angesichts der übrigen Personalsituation wertvoll.

Da könnte allerdings der verspätete Spielbeginn wiederum helfen, denn womöglich haben bis dahin Gerard Aragay und Torhüter Sergi Moliner ihre Erkältungen überwunden, die ihnen in dieser Woche das Leben schwer machten. Pau Nuevo, der andere Keeper, ist nach zwischenzeitlichem Schnupfen jedenfalls wieder fit.

Ganz wichtig zudem: Kapitän Sebastian Haas ist wieder gesund, was gegen den Meister ebenso ein sehr wichtiger Faktor ist wie die vorzeitige Rückkehr von César Torres von seiner beruflichen Verpflichtung. Mit beiden ist das zu erreichen, worauf sich Christopher Nusch bei Duellen mit Herringen stets besonders freut: „Das sind zwei Mannschaften, die offensiv spielen wollen, die Rollhockey spielen wollen.“ (T. K.)

