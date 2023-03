Fußball-Bezirksliga GSG Duisburg holt am Mittwoch gegen den VfB Speldorf nach

Duisburg. Dietmar Schacht wäre der Karsamstag lieber gewesen – doch nun treffen sich die GSG Duisburg und der VfB Speldorf bereits am Mittwoch.

Am Mittwoch holen die Bezirksliga-Fußballer der GSG Duisburg ihr Heimspiel gegen Tabellenführer VfB Speldorf nach. Angestoßen wird die Partie um 20 Uhr, was GSG-Trainer Dietmar Schacht nicht gerade erfreut: „Wir hätten lieber am Karsamstag gespielt, aber der gegnerische Trainer hat dem leider nicht zugestimmt.“

Einige Ausfälle

Dem Coach fehlen einige Spieler arbeitsbedingt. Trotzdem wollen sich die abstiegsgefährdeten Großenbaumer gegen den Spitzenreiter möglichst teuer verkaufen. „Ich rechne uns auf Asche gute Chancen aus. Der Gegner ist natürlich stark, aber auch meine Mannschaft hat Qualitäten“, erklärt Schacht. Die Ergebnisse der Konkurrenz am Wochenende nahm der Übungsleiter aus der Ferne positiv auf. „Es wäre schlimm gewesen, wenn wir ohne zu spielen, auf einen Abstiegsplatz abgerutscht werden. So können wir die Ergebnisse der Konkurrenz nun ausnutzen und uns distanzieren.“ Da der Duisburger SV 1900 und die TuS Mündelheim ihre Spiele nicht gewinnen konnten, steht die GSG weiter über dem Strich.

