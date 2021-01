GSG Duisburg grüßt auf neun Sprachen

Duisburg Die Großenbaumer verstehen sich als „Multikulti-Team“ und dokumentieren dies mit einer vielsprachigen Neujahrsbotschaft.

Eine Neujahrsbotschaft der besonderen Art haben sich die Fußballer der Großenbaumer Sportgemeinschaft überlegt. In einer Videobotschaft wünschen die Bezirksligakicker auf neun Sprachen alles Gute für 2021. Kevin Sonneveld grüßte auf Deutsch, ehe sich Moussa Seye, Thomas Liolios, Kapitän Michele Mastrolonardo, Ramazan Ünal, Can Yasar, Ivo Matic-Barisa, Omar Allouche, Musafi Shehu und Co-Trainer Sergio Pinto Cruz mit Grüßen auf anderen Sprachen anschlossen. „Wir sind ein Multikulti-Team und stolz darauf“, erklärt GSG-Trainer Mehmet Özer. In der laufenden Bezirksligasaison stehen die Großenbaumer in Gruppe 7 auf Platz sieben, womit der Aufsteiger durchaus zufrieden ist.