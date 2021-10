GSG Duisburg: Didi Schacht holt beim Debüt einen Punkt

Duisburg. Trainer Didi Schacht lobt bei der GSG Duisburg die Moral seiner Spieler. Vierlinden und Hohenbudberg verlieren erneut.

In der Fußball-Bezirksliga hat Didi Schacht als Trainer von der GSG Duisburg einen durchwachsenen Start hingelegt und nur einen Punkt geholt. Besser lief es für Spitzenreiter Buchholz (Gruppe 7) und den SV Genc Osman II (Gruppe 6). Eine bittere Enttäuschung erlebte dagegen Duisburg 08 in Mülheim. Auch für Vierlinden und Hohenbudberg gab es gestern in Gruppe 8 nichts Zählbares. Immerhin einen Punkt heimste Homberg II ein.

Gruppe 6: SV Genc Osman II – SV Haldern 1:0 (0:0): Der SV Genc verdiente sich seinen zweiten Saisonsieg durch eine gute Leistung. Dabei erspielten sich die Gastgeber viele Chancen und machten sich das Leben unnötig schwer. Trainer Aydin Erdal war dennoch zufrieden: „Wir waren spielerisch klar besser und haben auf ein Tor gespielt. Ich hoffe, dass der Knoten nun endlich geplatzt ist, damit wir da unten endlich herauskommen.“ Für den Treffer des Tages sorgte nach feinem Doppelpass Blinort Namoni (55. Minute).

Hamminkeler SV – VfB Homberg 2:2 (2:1): In einem ausgeglichenen Spiel teilten sich beide Teams die Punkte. Der VfB, für den Kaan Tekatli und Andrija Kurandic trafen, war durchweg bemüht, konnte sich aber kein Übergewicht erspielen. Coach Tobias Schiek sah ein gerechtes Remis: „Die Punkteteilung geht so in Ordnung. Manchmal muss man auch mal mit einem Punkt zufrieden sein.“

Gruppe 7: Viktoria Buchholz - TuSpo Saarn 5:1 (1:1): Die Viktoria marschiert trotz großer Personalsorgen weiter und bleibt Spitzenreiter. Trainer Maik Sauer sah ein gutes Spiel seiner Truppe: „Dafür, dass wir mittlerweile zwölf Ausfälle haben und brutal improvisieren mussten, war das ein wirklich guter Auftritt über 90 Minuten. Ich hoffe, dass wir Mittwoch im Pokal wieder mehr gesunde Spieler zur Verfügung haben.“ Am treffsichersten war gestern Lars Mrozek mit zwei Toren. Dazu waren noch Philipp Kuschel, Tom Straub und Tobias Eickmanns erfolgreich.

DJK Sportfreunde Katernberg – GSG Duisburg 2:2 (2:1): Schon nach einer Viertelstunde lag die GSG beim Debüt von Didi Schacht mit zwei Treffern zurück, zeigte dann aber eine gute Moral und verdiente sich die Punkteteilung redlich. Beide GSG-Treffer durch Michele Mastrolonardo und Florian Witte fielen durch Standards, wie Schacht erklärte: „Da hat sich das Standardtraining am Donnerstag ausgezahlt. Nach dem 0:2 hat mir die Moral der Jungs imponiert. Wir werden nun weiter intensiv arbeiten und hoffen, dass einige angeschlagene Jungs wieder zum Kader stoßen.“

Rot-Weiß Mülheim – Duisburg 08 3:0 (1:0): Die Hochfelder waren in Mülheim das bessere Team und hatten viel mehr vom Spiel. Großchancen waren aber Mangelware, sodass nach 90 Minuten eine klare Niederlage heraussprang, die Trainer Musa Celik ärgerte: „Das Ergebnis spiegelt den Spielverlauf kein bisschen wider. Wir hatten bestimmt 80 Prozent Ballbesitz, aber im letzten Drittel überhaupt keine Kreativität. Dann müssen wir uns auch nicht wundern, wenn wir so ein Spiel verlieren.“

Gruppe 8: Adler Osterfeld – DJK Vierlinden 5:3 (2:0): „Unsere Defensivleistung ist derzeit katastrophal schlecht. Das gilt aber nicht nur für die Abwehrspieler. Alle arbeiten nicht ausreichend mit“, war DJK-Trainer Almir Duric nach der Partie angefressen. In Oberhausen lief wenig zusammen. Immerhin gab sich Vierlinden nach zwischenzeitlichem 0:4-Rückstand nicht auf und traf durch Justin Kreft (2) und Ivica Karabaic drei Mal. Für einen Punktgewinn war das aber zu wenig, wie Duric einräumen musste: „Wir laden den Gegner zu Toren ein und machen einfach viel zu viele Fehler. Der ein- oder andere Spieler sollte sich mal Gedanken, ob er in der nächsten Zeit wieder in der Startelf stehen möchte.“

ESV Hohenbudberg – Arminia Klosterhardt II 3:6 (2:2): In einem spannenden Spiel ereignete sich viel, aber wieder kein Sieg für das Schlusslicht. Ralf Röös, der sich wegen personeller Engpässe selbst einwechseln musste, war nach der neuerlichen Pleite enttäuscht: „Wir haben uns mal wieder selbst geschlagen. Nach unserem 3:3-Ausgleich wollten wir kompakt stehen und den Punkt sichern. Am Ende haben wir aber nicht mal das geschafft, obwohl wir zeitweise zwei Mann mehr auf dem Feld hatten.“