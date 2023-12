Großes Talent gibt dem OSC Rheinhausen seine Zusage

Duisburg Der OSC Rheinhausen kann weiterhin auf sein Eigengewächs Connor Wetteborn bauen. Die Gründe für den Verbleib in Duisburg.

Der Kader des OSC Rheinhausen II für die kommende Saison nimmt weiter Gestalt an. Nach den Trainern Matthias Puhle und Christian Wetteborn sowie den Spielern Nick Greim und Jan Stenhorst gab nun auch Rückraumspieler Connor Wetteborn dem Handball-Landesligisten seine Zusage.

„In seinem ersten Seniorenjahr hat sich Connor sehr gut in der Landesliga etabliert und auch schon Einsätze in der Regionalliga gehabt, wenn die ,Erste‘ personell ausgedünnt war“, erklärte Abteilungsleiter Klaus Stephan. In elf Spielen traf Wetteborn 49 Mal für die „Zweite“ und hat großen Anteil daran, dass das junge Team als Dritter die Verbandsliga Nordrhein fest im Blick hat. Die Leistungen des 19-Jährigen sind, so Stephan, „auch anderen Teams in der Umgebung nicht verborgen geblieben. Aber Connor möchte sich als Perspektivspieler der ersten Mannschaft weiterentwickeln und besonders mit Athletiktrainer Sascha Wistuba an seiner Kraftentwicklung arbeiten.“ (kök)

