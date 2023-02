Großer Zulauf für den Samonte-Cup

Duisburg. Die Duisburger Kampfkunstschule Samonte richtet am Samstag ein großes Turnier an der Krefelder Straße aus. Bereits über 600 Meldungen.

Bei der Weltmeisterschaft 2022 in Wales hatte die Kampfkunstschule Samonte ordentlich abgeräumt: Der Duisburger Nachwuchs im Kickboxen brachte zahlreiche Medaillen mit nach Hause. Nun richtet sich der Blick nach vorne – auch auf die in diesem Jahr noch anstehenden WM in Kanada. „Der Samonte-Cup ist ein Ranglistenturnier, bei dem unsere Kids Punkte sammeln können, um sich für die Titelkämpfe zu qualifizieren“, freut sich Trainer Denis Samonte bereits auf das große Heimturnier, das am Samstag in der Sporthalle an der Krefelder Straße in Rheinhausen über die Bühne gehen wird. „Wir haben jetzt schon rund 600 Anmeldungen“, freut sich Samonte. „Nachmeldungen sind möglich. Es könnten auch noch 700 werden.“

Zahlreiche Teilnehmer, noch mehr Helfer

Über 30 Kinder, Jugendliche und Erwachsene sind von gastgebende Kampfkunstschule „Samonte Fight Performance“, die an der Wanheimer Straße beheimatet ist, dabei. „Und noch mehr Eltern engagieren sich als Helferinnen und Helfer“, zeigt sich Denis Samonte dankbar für die Unterstützung. „Das sind 50 bis 60 Personen, die sich um alles kümmern. Das ist richtig toll.“

Neben Kickboxen, Karate, Kung-Fu und Formenlaufen ist auch erstmals Grappling in Wettkampfform dabei: „Das ist eine Bodenkampftechnik, die viel mit Judo zu tun hat und bei den Kindern gut ankommt“, sagt Samonte.

Die Gastgeber hoffen auch auf viele Zuschauer. Bereits im vergangenen Jahr gab es den Samonte-Cup. „Da war der Zuspruch im Zuge der damaligen Coronaregelungen noch nicht so gut. Diesmal hoffen wir aber auf viele Zuschauerinnen und Zuschauer“, sagt der Coach und setzt daher auf eine gute Stimmung.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg