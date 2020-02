Großenbaumer Uhr läuft wieder – alle drei Teams auswärts

Ein komplettes Auswärtswochenende liegt vor den drei Duisburger Mannschaften in der Frauenhandball-Oberliga.

Rheydter TV – GSG Duisburg (Sa., 17.30 Uhr): Das technische Problem in der Sporthalle an der Großenbaumer Allee ist gelöst. „Es war ein Problem bei der Codierung der Hallenuhr. Das konnten wir beheben und so Duisburg-Sport und das IMD vor einer hohen Reparaturrechnung bewahren“, sagte GSG-Teammanager Werner Stöckmann, der dennoch hofft, dass die innerstädtische Kommunikation besser wird. So fiel die Uhr zuletzt zwei Wochen aus, sodass die Schiedsrichter beim letzten Heimspiel der GSG einen Zusatzbericht wegen mangelhaften Platzaufbaus anfertigten.

Sportlich stehen die Großenbaumerinnen vor einer schweren Aufgabe. Zwar musste sich der RTV zuletzt auswärts dem Spitzenreiter aus Aldekerk deutlich geschlagen geben „dennoch ist das eine sehr starke Mannschaft. Sie bereiten sich taktisch auf jeden Gegner gut vor. Das hat Hand und Fuß“, zollt GSG-Trainer Jürgen Mölleken dem Gegner Respekt. Bitter daher, dass die GSG zuletzt gegen den Vorletzten Fortuna Düsseldorf II verloren hat. „Das wäre bei größerer taktischer Disziplin nicht nötig gewesen.“ Angreifbar ist Rheydt in der Defensive. „Wir dürfen aber selbst nicht überhastet spielen, denn mit ihren Tempogegenstößen bestrafen die Rheydterinnen jeden Fehler“, so Mölleken.

TV Lobberich – HSG Hiesfeld/Aldenrade (So., 13.45 Uhr): Wenn HSG-Trainer Dirk Rahmel an das Hinspiel denkt, ist sein Durchschnaufen immer noch zu hören. „Das war unser glücklichster Sieg in der Hinrunde“, sagt er. Denn erst durch einen Siebenmeter mit Spielende gewann die HSG die Partie. Lobberich zeichnet sich durch eine kompakte Abwehr aus. „Wir müssen zudem deren Kreisläufer-Spiel unterbinden“, erklärt Rahmel. „Um der TVL-Abwehr keinen Zugriff zu geben, „müssen wir den Ball laufen lassen“. Derzeit grassiert die Grippewelle. „Ich hatte in dieser Woche zunächst nur sechs Spielerinnen im Training; am Donnerstag wurde es etwas besser“, so Rahmel.

Fortuna Düsseldorf II – Eintracht Duisburg (So., 14.15 Uhr): Nachdem zu Beginn der Woche bekanntgeworden war, dass die Eintracht im Sommer einen Wechsel auf der Trainerposition herbeiführen will, ist die Motivation von Janosch Greinert noch gestiegen. „Ich will die Mannschaft nicht nur mit möglichst vielen Punkten übergeben, sondern auch, dass wir uns spielerisch noch weiter verbessern“, so der Coach.

Vor dem Vorletzten, der nur sechs Punkte auf dem Konto hat, warnt Greinert ausdrücklich. „Ich habe den Düsseldorfer Sieg gegen die GSG gesehen. Die Fortuna ist besser, als es ihr Tabellenplatz vermuten lässt“, erklärt er. „Zudem haben in Großenbaum noch zwei große Rückraumspielerinnen gefehlt.“ Beim Tabellenfünften gibt es keine personellen Probleme. Hinter dem Einsatz von Christina Upietz steht ein Fragezeichen; ansonsten gibt es keine Sorgen.