Grenzlandliga ist beinahe komplett

Die Zusammensetzung der drei Fußball-Grenzlandligen, die die Kreise Moers, Kleve/Geldern und Rees/Bocholt als neue Spielklasse zwischen der Niederrheinliga und der Leistungsklasse eingeführt haben, steht fest – zumindest bis auf eine noch ausstehende Entscheidung.

Da die Platzanlage in Essen-Kray coronabedingt am vergangenen Wochenende gesperrt worden war, konnte das dort geplante Entscheidungsspiel um den Einzug in die Niederrheinliga zwischen den A-Junioren des SV Budberg und des Kevelaerer SV nicht stattfinden. Die Partie wird nun am Samstag um 16 Uhr in Osterfeld nachgeholt. Der Verlierer kommt als elfte Mannschaft in die Grenzlandliga. Ohnehin erreichte die neue Liga nur bei den B-Junioren die Sollstärke von zwölf Teams; bei den C-Junioren gehen zehn Teams an den Start.

Die neue Liga startet bei den A- und B-Junioren bereits am 11. Oktober; die C-Junioren steigen am 24. Oktober in die neue Saison ein. In allen drei Klassen ist jeweils ein linksrheinisches Duisburger Team vertreten, die dem Fußballkreis Moers angehören.

Die drei Grenzlandligen:

A-Junioren (11 Teams): JSG Rumeln, SV Straelen, Grün-Weiß Flüren, PSV Wesel-Lackhausen, VfL Rhede, 1. FC Bocholt, FC Neukirchen-Vluyn, GSV Moers, JSG Lintfort, SV Sonsbeck und der Verlierer aus SV Budberg – Kevelaerer SV.

B-Junioren (12 Teams): VfB Homberg II, 1. FC Kleve, SV Hönnepel-Niedermörmter, SV Straelen, DJK Sportfreunde Lowick, 1. FC Bocholt, VfL Rhede, STV Hünxe, Blau-Weiß Dingden, PSV Wesel-Lackhausen, SV Budberg, FC Neukirchen-Vluyn.

C-Junioren (10 Teams): VfB Homberg II, 1. FC Kleve II, SV Straelen II, Siegfried Materborn, 1. FC Bocholt, SV Vrasselt, JSG Dingden/Lankern, SV Biemenhorst, PSV Wesel-Lackhausen, GSV Moers.