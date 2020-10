In dieser Saison ist alles etwas komplizierter – Corona ist dieses Mal aber nur ein Teil der Geschichte. Der Fußball-Verband Niederrhein hat für die A- bis C-Junioren sowie für die B-Juniorinnen die Nieder­rheinliga eingeteilt. Das ist im Regelfall nur auf U-15-Ebene spannend, weil es ausschließlich dort zwei Gruppen gibt – normalerweise. Der Verband hatte im Zuge des Abbruchs der vergangenen Saison die Spielklasse jedoch aufgestockt, sodass nun in allen Niederrheinligen zwei Gruppen an den Start gehen werden.

In der Gruppe 2 der A-Junioren, in der auch die Duisburger Teams zu finden sind, steht ein Teilnehmer noch nicht fest. Das Entscheidungsspiel zwischen dem SV Budberg und dem Kevelaerer SV konnte am Sonntag nicht ausgetragen werden, da die Platzanlage in Kray coronabedingt gesperrt worden war. Die Partie wird nun am Samstag (16 Uhr) in Osterfeld nachgeholt. Der Verlierer kommt in die neu geschaffene Grenzlandliga und wird Gegner der JSG Rumeln.

C-Junioren: Ein Platz, drei Kandidaten

Komplizierter sieht es jedoch beim noch offenen Platz in der Gruppe 2 der C-Junioren (auch hier ist es die „Duisburger“ Gruppe) aus. Hier wartet Schwarz-Weiß Essen noch auf den Gegner für das Entscheidungsspiel: Sportlich wurde TuRU Düsseldorf Zweiter der Quali-Gruppe 10. Weil aber dem Cronenberger SC beim 4:1 gegen die Essener SG 99/06 ein Wechselfehler unterlief, wurde das Spiel für die ESG gewertet, sodass die Essener nunmehr Zweiter sind. Dagegen hatte TuRU Einspruch eingelegt; in der kommenden Woche verhandelt die entsprechende Kammer des Westdeutschen Fußball-Verbandes bereits in zweiter Instanz. Gut also, dass die C-Junioren erst am 24. Oktober in die Saison starten. A- und B-Junioren legen schon am 11. Oktober los.

Für alle Niederrheinligen gilt: Die beiden Gruppensieger ermitteln den Aufsteiger zur Bundes- beziehungsweise Regionalliga, die Plätze eins bis vier qualifizieren sich direkt für die Niederrheinliga, die Fünft- bis Achtplatzierten gehen in die Qualifikation; alle anderen steigen ab.

A-Junioren; Gruppe 1: TSV Meerbusch, KFC Uerdingen, VfR Fischeln, SG Unterrath, TuS Reuschenberg, SC Velbert, VfB Hilden, TSV Krefeld-Bockum, SSVg Velbert, Ratingen 04/19.

Gruppe 2: FSV Duisburg, VfB Homberg, Arminia Klosterhardt, FC Kray, Schwarz-Weiß Essen, 1. FC Kleve, SC Croatia Mülheim, DJK Sportfreunde Lowick, 1. FC Mönchengladbach und der Sieger aus SV Budberg – Kevelaerer SV.

B-Junioren; Gruppe 1: Sportfreunde Baumberg, 1. FC Mönchengladbach, TuRU Düsseldorf, Düsseldorfer SC 99, SSV Bergisch Born, ASV Süchteln, VfB Hilden, Fortuna Düsseldorf U 16, SG Unterrath U 16, Borussia Mönchengladbach U 16.

Gruppe 2: MSV Duisburg, VfB Homberg, FSV Duisburg, Rot-Weiß Oberhausen, KFC Uerdingen, Schwarz-Weiß Essen, SV St. Tönis, SG Essen-Schönebeck, Arminia Klosterhardt, Rot-Weiß Essen U 16.

C-Junioren; Gruppe 1: 1. FC Mönchengladbach, KFC Uerdingen, SVG Neuss-Weißenberg, Ratingen 04/19, VfB Hilden, Bayer Uerdingen, VdS Nievenheim, BV 04 Düsseldorf, ASV Süchteln, 1. JFA Düsseldorf, Cronenberger SC, SSVg Velbert.

Gruppe 2: Hamborn 07, FSV Duisburg, VfB Homberg, Arminia Klosterhardt, SpVgg Sterkrade-Nord, SV Budberg, DJK Sportfreunde Lowick, 1. FC Kleve, SG Essen-Schönebeck, SV Straelen, VfL Rhede sowie Schwarz-Weiß Essen oder Essener SG oder TuRU Düsseldorf.

B-Juniorinnen; Gruppe 1: Borussia Bocholt, DJK Sportfreunde Lowick, MSV Duisburg U 16, TS Rahm, DJK Rhede, SuS 09 Dinslaken, VfR Warbeyen, SV Budberg, SV Sonsbeck.

Gruppe 2: CfR Düsseldorf links, FV Mönchengladbach, FC Tannenhof, BV Gräfrath, SV Glehn, TuSpo Richrath, Bayer Wuppertal, Marathon Krefeld, FC Kray, Blau-Weiß Mintard.