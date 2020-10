Das geht – ungeachtet des Derbysieges des DSV 1900 gegen Hamborn 07 am vergangenen Spieltag – als kollektiver Fehlstart durch: Nach vier absolvierten Spieltagen stehen alle drei Duisburger Vertreter in der Gruppe 3 der Fußball-Landesliga in der unteren Tabellenhälfte. Vor allem für einen Verein ist das eine derbe Enttäuschung.

SV Wermelskirchen – SV Genc Osman Duisburg (So., 15 Uhr): Dicke Luft bei den Neumühlern. „Ich bin sauer“, sagt der Sportliche Leiter Ilyas Basol nach drei Spielen in Folge ohne Sieg, darunter speziell die beiden Heimniederlagen gegen den VfB Speldorf und Arminia Klosterhardt mit insgesamt acht Gegentoren. „Dass wir als Topfavorit auf Platz neun dümpeln, ist eine Katastrophe. Wenn wir jetzt noch ein, zwei Mal verlieren, ist der Zug nach oben für uns abgefahren“, glaubt er.

Bei den punktgleichen Bergischen verlangt er daher auch ohne Umschweife einen Sieg: „Ich weiß, dass das dort eine schwierige Aufgabe ist. Wermelskirchen ist auch ein unangenehmer Gegner. Aber trotzdem müssen unsere Jungs jetzt Charakter zeigen. Wenn wir das wieder nicht gewinnen, wird es auf jeden Fall von meiner Seite Konsequenzen geben“, verspricht Basol.

Hamborn 07 – FC Remscheid (So., 15.30 Uhr): Der Nachbar aus dem Holtkamp ging in den beiden vergangenen Partien ebenfalls punktlos vom Platz, der zwischenzeitliche Aufwind durch das 4:1 gegen Steele 03/09 ist schon wieder leicht verpufft. Mit dem FC Remscheid kommt nun ein weiterer Gegner von Format in den Holtkamp, dessen Name an glorreiche gemeinsame Zeiten in der Oberliga erinnert. Die Bergischen müssen Schuhwerk für Kunstrasen mitbringen, denn die Löwen müssen kurzfristig ausweichen, da der Hauptplatz nach dem Witterungsumschwung der vergangenen Tage nicht bespielbar ist; daher musste das Spiel auch um eine halbe Stunde nach hinten verlegt werden.

Maik Goralski wartet auf sein Comeback. Foto: Heinrich Jung / FUNKE Foto Services

Verzichten muss Trainer Michael Pomp auf Julian Bode, der sich in Wanheimerort eine Innenbandverletzung zugezogen hat. Dafür könnte Maik Goralski endlich sein Pflichtspieldebüt geben. Auch Can Yilmaz und Kai Neul sind wieder dabei. Benedikt Helling, der nun doch keinen erneuten Ellbogenbruch erlitten hat, kehrt wohl noch nicht ins Team zurück.

Blau-Gelb Überruhr – Duisburger SV 1900 (So., 15.15 Uhr): Keine Frage, die Euphorie nach dem Derbysieg war groß. „Alle sind froh, dass wir die ersten Tore geschossen und die ersten Punkte eingefahren haben“, sagt DSV-Trainer Julien Schneider. Dass das Ganze auch noch mit einem Schuss Dramatik per Siegtreffer in der Nachspielzeit garniert war, war der guten Laune sicherlich nicht abträglich. „Aber schon am Donnerstag haben die Jungs beim Trainings selbst gesagt, dass noch nichts erreicht ist“, freut sich der Coach über die realistische Selbsteinschätzung der Spieler.

Nachzulegen wäre gut, wird aber schwer. Nicht nur, weil Blau-Gelb Überruhr mit zehn Punkten gestartet ist und in vier Spielen nur einen Gegentreffer zugelassen hat. Pierre Kanzen fällt weiterhin auf unbestimmte Zeit aus. Auch Enes Bayram wird frühestens am Dienstag ins Training einsteigen können. „Das sind beide Kapitäne und zwei Innenverteidiger“, so Schneider. Auch Furkan Akay und Berkay Basri Ersöz werden fehlen.