In der Fußball-Kreisliga A bleiben die GSG Duisburg (Gruppe 1) und der SV Genc Osman II (Gruppe 2) auch nach dem gestrigen Spieltag an der Spitze. Die GSG hat aber weiterhin mit nur drei Punkten Abstand Verfolger TuSpo Saarn im Nacken, während in der Parallelgruppe die Genc-Reserve die erste Saisonniederlage kassiert hat.

Gruppe 1: Viktoria Buchholz II – GSG Duisburg 2:5 (1:4): Das „ewige“ Nachbarduell wurde zu einer klaren Angelegenheit für Tabellenführer GSG, der schon bis zur Pause nichts anbrennen ließ. Andres (3) und Aldeakh (2) sorgten für die Siegtreffer, für Buchholz traf Junk (2).

TuSpo Saarn – TSV Bruckhausen 7:2 (2:1): Eine derbe Klatsche für den TSV beim Tabellenzweiten, der nach der Pause nicht mehr aufzuhalten war. Für den TSV, der bis zum 3:2 mithielt, trafen nur Shamie und Uzun.

Wanheim 1900 – TuS Mündelheim 5:0 (2:0): Ex-Bezirksligist Mündelheim ist völlig von der Rolle. Da hatte es Nachbar Wanheim nicht so schwer, zum deutlichen Kantersieg zu kommen. Sahin (3), Krause und Rypinski trafen ins Schwarze.

TuRa 88 Duisburg – 1. FC Mülheim 3:3 (0:2): TuRas Aufholjagd wird immer schwerer, weil auch die anderen Abstiegskandidaten punkten. Zwar gelang nach der Pause noch die Punkteteilung durch die Tore von Martin, Stefanos Papachristos und Koc, doch das könnte zu wenig sein.

Meiderich 06/95 – SV Heißen 2:5 (1:2): Auch die Meidericher sind noch am sicheren Ufer. Eine schwache Leistung brachte die dicke Niederlage gegen Heißen, wobei nur Kaiser zweimal für die 06er ins Schwarze traf.

SV Duissern – SG Wanheimerort/Taxi 4:3 (0:0): Eine abwechslungsreiche und spannende Partie an der Esmarchstraße mit einem am Ende doch glücklichen Sieg für den Neuling, für den Aksoy, Körperich, Bensch und Yarroum trafen. Für die DJK waren Embers, Philip Kosmell und Neumann erfolgreich.

Mülheimer FC 97 II – Rheinland Hamborn 03 1:0 (0:0): Vergeblich warteten die abstiegsbedrohten Mannschaften auf Hamborns Schützenhilfe, aber im Rheinland-Angriff lief nichts zusammen.

Kevin Pancerz traf für Eintracht Walsum. Foto: Udo Milbret / FUNKE Foto Services

Gruppe 2: Eintracht Walsum – SV Genc Osman II 2:1 (1:0): Ein überraschender, aber verdienter Walsumer Sieg, denn beim Tabellenführer war diesmal Sand im Getriebe. Es reichte nur zum 1:1 durch Tekatli, ehe Walsum nochmals zuschlug. Cakir und Pancerz mit dem Siegtreffer in der 84. Minute waren erfolgreich.

FC Albania Duisburg – Hamborn 07 II 3:0 (1:0): Eine faustdicke Überraschung, weil die Löwen völlig von der Rolle waren. Die endgültige Entscheidung fiel mit zwei Toren in den letzten fünf Minuten. Shahin und Enver Basholli sowie Haliti trafen.

Rhenania Hamborn – Glückauf Möllen 1:4 (0:0): Gegen den Titelanwärter standen die Rhenanen nach der Pause auf verlorenem Posten, zumal eine rote Karte für Hamborn nachhalf. So reichte es bei der verdienten Niederlage nur zum Ehrentreffer durch Kaya.

MTV Union Hamborn – TV Voerde 1:1 (1:1): Ein doch überraschender Punktgewinn für Union gegen den Verfolger des Tabellenführers, der sogar knapp einer Niederlage entging. Den Hamborner Ausgleichstreffer markierte Belghaus.

1. FC Dersimspor – DJK Vierlinden II 0:4: Das Spiel wurde beim Stand von 4:0 für die Gäste durch je zwei Tore von Mildenberger und Spazier bis zur 20. Minute vorzeitig beendet. Die personell gebeutelten Gastgeber, ohnehin nur zu acht angetreten, gaben auf.