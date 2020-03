Gelb-Weiß Hamborn setzt bei den Trainern auf Kontinuität

Duisburg. Der Verein aus dem Duisburger Norden verlängert mit den bisherigen Amtsinhabern. Bei den Männern gibt es ein neues Gesicht im Trainerteam.

Unter rein sportlichen Gesichtspunkten kann Gelb-Weiß Hamborn relativ beruhigt abwarten, wie sich die Corona-Krise auf das Ende der aktuell unterbrochenen Fußballsaison auswirkt. Die Männer von der Warbruckstraße belegen in der Gruppe 2 der Kreisliga A den zehnten Platz, weit weg vom Auf- oder Abstiegsgeschehen. Die Frauen sind Dritte der Bezirksliga, aber auch schon mit einem gewissen Abstand zu Spitzenreiter SV Haldern.

In dieser Situation konnte der Verein nun verkünden, unter wessen Anleitung beide Teams in der wann und unter welchen Umständen auch immer beginnenden neuen Spielzeit auflaufen werden. Wenig überraschend: Coach des Männer-Teams bleibt Dirk Kalthoff. Der ehemalige Stürmer, unter anderem für den VfB Homberg am Ball, hatte die Gelb-Weißen 2014 nach dem Abstieg in die B-Liga übernommen, die sofortige Rückkehr geschafft und sie dann wieder in der Kreisliga A etabliert. Sein Ende Mai auslaufender Vertrag wurde nun um zwei weitere Jahre verlängert – ebenso der von Milan Kljajic, der ihm bisher als Co-Trainer zur Seite stand und künftig als Torwarttrainer fungieren wird.

Sarah Richter, hier noch für das Frauenteam am Ball, wird Co-Trainerin der Gelb-Weiß-Männer. Foto: Gelb-Weiß Hamborn

Der Assistent wird dann eine Assistentin sein: Sarah Richter, die ehemalige Kapitänin des Frauenteams, die ihre Laufbahn verletzungsbedingt beenden musste, übernimmt das Amt der Co-Trainerin. „Wir haben das drei Monate getestet, und es hat sehr gut geklappt“, freut sich der 1. Vorsitzende Dirk Floß.

Auch Fischer und Busch machen weiter

Auch bei den Frauen – inzwischen einziges verbliebenes Team im Duisburger Norden – setzt Gelb-Weiß auf Kontinuität. Mit Trainer Rolf Fischer wurde ebenso um ein Jahr verlängert wie mit Torwarttrainer Werner Busch.

Personalien gibt es überdies aus dem Vorstand zu vermelden. Heike Lebuser, bereits in der Vergangenheit in mehreren Positionen im Verein tätig, kehrt als Schriftführerin in das Führungsgremium zurück. Ebenfalls neu im Vorstand ist Natascha Rekittke, seit mehreren Jahren selbst für das Frauenteam am Ball. Sie wird unter anderem die Mitgliederverwaltung organisieren.

Als Beisitzer stößt Dirk Poll, langjähriger Kapitän der Alten Herren, hinzu. Er wurde ebenso vom amtierenden Vorstand einstimmig kommissarisch berufen wie Simon Timm, Torhüter der ersten Mannschaft, der die Position des Jugendleiters übernimmt.