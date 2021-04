Die Drittligisten MSV Duisburg, hier mit Kapitän Moritz Stoppelkamp (in gelb) und KFC Uerdingen sowie fünf Regionalligisten werden um den FVN-Pokal spielen.

Fußball FVN-Pokalplan umgesetzt – Auslosung am Montag

Duisburg. Wie mit den Vereinen besprochen, wird der FVN-Pokal mit den Teams der 3. Liga und Regionalliga fortgesetzt. Amateure erhalten Wildcard für 21/22.

Nun steht es fest: Der Fußball-Niederrheinpokal wird mit den sieben Vereinen der 3. Liga und der Regionalliga fortgesetzt. Wie berichtet hatten sich die Amateurvereine dafür ausgesprochen, auf eine weitere Teilnahme zu verzichten, damit die Teams der beiden Ligen, die ohnehin im Spielbetrieb sind, einen Teilnehmer am DFB-Pokal der kommenden Saison ermitteln können. Im Gegenzug erhalten die Amateurvereine, die nun ihren Verzicht erklärt haben, eine Wildcard für den FVN-Pokal 2021/22 sowie eine finanzielle Vergütung.

Ein Freilos im Viertelfinale

„Es ist geplant, dass zeitnah das Viertelfinale und das Halbfinale ausgetragen werden, um am Samstag, 29. Mai, mit dem Endspiel des Niederrheinpokals erneut Teil des Finaltags der Amateure sein zu können“, erklärt der FVN in seiner Meldung. Bereits am Montag um 15 Uhr wird das Viertelfinale ausgelost. Da mit dem MSV Duisburg, VfB Homberg, KFC Uerdingen, Rot-Weiß Essen, Rot-Weiß Oberhausen, Wuppertaler SV und SV Straelen noch sieben Teams im Rennen sind, wird ein Team im Viertelfinale ein Freilos erhalten. Die zeitgenauen Ansetzungen der Viertelfinalpartien werden zeitnah nach der Auslosung bekanntgegeben.