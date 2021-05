Der MSV Duisburg – hier mit (von links) Joshua Bitter, Leroy-Jacques Mickels und Connor Krempicki – spielt am 19. Mai in Wuppertal.

FVN-Pokal FVN-Pokal: MSV Duisburg spielt am 19. Mai in Wuppertal

Duisburg. Der FVN hat die Halbfinalspiele angesetzt. Der Endspielort ist noch offen. Der letzte Auftritt des MSV Duisburg beim WSV liegt lange zurück.

Der Fußball-Verband Niederrhein hat die beiden Halbfinalspiele im FVN-Pokal angesetzt. Am Mittwoch, 19. Mai, spielt Drittligist MSV Duisburg beim Regionalligisten Wuppertaler SV. Anstoß im Stadion am Zoo ist um 19 Uhr. Zeitgleich kommt es an der Hafenstraße zum Regionalliga-Duell zwischen Rot-Weiß Essen und dem SV Straelen.

Angesichts des seit Freitagabend feststehenden Klassenerhaltes in der 3. Liga – der MSV Duisburg ist aufgrund der 0:2-Niederlage des SV Meppen beim 1. FC Saarbrücken vorzeitig gerettet -- können die Zebras nun unbeschwert den Fokus auf den Niederrheinpokal legen. Allerdings hat Dotchev bereits versichert, in den letzten beiden Ligaspielen mit 100-prozentigem Einsatz zur Tat zu schreiten. Der Coach will nicht zu einer Wettbewerbsverzerrung beitragen. Der FC Ingolstadt 04, am Samstag ab 14 Uhr der Heimgegner der Meidericher, kämpft noch um den Aufstieg. Und der SV Meppen, der den MSV am Samstag, 22. Mai, 14 Uhr, empfängt, wehrt sich noch gegen den Abstieg.

Uwe Reinders saß 1992 auf der Bank des MSV Duisburg

Der Wuppertaler SV löste das Halbfinalticket am vergangenen Mittwoch mit einem 3:1-Sieg über den VfB Homberg. Der MSV besiegte den KFC Uerdingen mit 5:0. Stephan Küsters, Sportlicher Leiter der Wuppertaler, nahm in dieser Partie in Velbert die Zebras bereits unter die Lupe. Dotchev und Küsters arbeiteten in der Saison 2012/13 bei Preußen Münster zusammen. „Wir haben damals 72 Punkte geholt und sind nicht aufgestiegen. Unfassbar“, erinnert sich Dotchev an eine kuriose Drittliga-Saison, die die Preußen damals auf Platz vier beendeten.

Sein letztes Pflichtspiel gegen den Wuppertaler SV bestritt der MSV Duisburg mit seiner Profi-Mannschaft am 12. Dezember 1992. Die Zweitliga-Partie endete 1:1. Ralf Voigt brachte den MSV per Eigentor in Führung, Knut Hartwig sorgte für den Ausgleich. MSV-Trainer war damals Uwe Reinders, auf der Bank des WSV saß Gerd vom Bruch.

Livestream geplant

Für das Halbfinalspiel planen beide Vereine wieder einen Livestream über den Internet-Anbieter Soccerwatch zum Preis von zehn Euro. Rot-Weiß Essen qualifizierte sich mit einem 4:1-Sieg über Rot-Weiß Oberhausen für das Halbfinale. Der SV Straelen musste sich nicht anstrengen: Der SVS hatte ein Freilos erhalten. Das Endspiel steigt am Samstag, 29. Mai. Den Spielort hat der FVN noch nicht festgelegt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg