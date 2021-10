FVN-Pokal: Der MSV Duisburg spielt beim SV Sonsbeck

Duisburg. Der MSV Duisburg trifft in der dritten Runde des Landespokals auf den SV Sonsbeck. Viktoria Buchholz spielt gegen den FC Kray.

Für den Fußball-Drittligisten MSV Duisburg liegt die Latte in der dritten Runde des Fußball-Niederrhein-Pokals höher als an den ersten beiden Spieltagen. Nach zwei Partien gegen A-Kreisligisten geht es nun gegen einen Landesligisten. Der SV Sonsbeck freut sich über ein „großes Los“. Bezirksligist Viktoria Buchholz trifft derweil auf den Oberligisten FC Kray. Das ergab am Donnerstag die Auslosung in der Sportschule Wedau.

Offizieller Spieltermin der dritten Runde ist der Samstag, 20. November – das Spiel der Zebras in Sonsbeck wird allerdings definitiv nicht an diesem Tag über die Bühne gehen, da für den MSV die Drittliga-Begegnung bei 1860 München auf dem Programm steht. Ein Ausweichtermin ist der Mittwoch, 24. November. Der MSV hätte auch am Wochenende 13./14. November Zeit, da dann auch in der 3. Liga die Länderspielpause gilt. Sonsbeck ist sonntags zum Ligaspiel beim TSV Wachtendonk-Wankum gebucht. Das müsste dann verlegt werden.

MSV Duisburg siegte im Juni 2019 6:0

Der MSV war zuletzt im Juni 2019 anlässlich des 100-Jährigen Bestehens des SV Sonsbeck im Willy-Lemkens-Sportpark am Ball. Der Drittligist siegte damals 6:0. Mit Leo Weinkauf, Vincent Gembalies und Moritz Stoppelkamp sind noch drei Spieler aus diesem Match noch immer beim MSV am Ball.

Aktuell ist der SV Sonsbeck Spitzenreiter in der Gruppe 2 der Landesliga. In der zweiten FVN-Pokal-Runde hatten sich die Sonsbecker mit 5:1 beim Duisburger A-Kreisligisten DSC Preußen durchgesetzt. Der MSV schaltete auf dem Weg in die dritte Pokalrunde die A-Ligisten Rheinland Hamborn (5:0) und FC Hellas Krefeld (8:0).

Bezirksligist Viktoria Buchholz mit Trainer Maik Sauer hat es am 20. November mit dem derzeit 19. der Oberliga zu tun. Die Grün-Schwarzen standen in ihrer Vereinsgeschichte noch nie in der dritten Runde des Landespokals. Dementsprechend hätte es die Viktoria gerne mit dem MSV oder einem Regionalligisten zu tun gehabt. Die Buchholzer werden gegen den FC Kray die Außenseiterrolle haben und müssen auf eine Überraschung hoffen.

Die 3. Runde im Überblick

Alle Spiele der 3. Runde: SV Sonsbeck – MSV Duisburg, Viktoria Buchholz – FC Kray, SV Walbeck – Spvg Schonnebeck, SC Kapellen-Erft – DJK Teutonia St. Tönis, SV Rindern – SSVg Velbert, TuS Fichte Lintfort – Rot-Weiß Essen, SV Scherpenberg – SC Velbert; DJK Adler Union Frintrop – SV Straelen, DJK/SF Katernberg – 1. FC Monheim, Blau-Weiß Dingden – KFC Uerdingen, VSF Amern – TVD Velbert, VfR Fischeln – VfB Hilden, Viktoria Goch – Wuppertaler SV, Schwarz-Weiß Essen – Rot-Weiß Oberhausen, TSV Meerbusch – 1. FC Kleve, 1. FC Bocholt – Spvgg. Sterkrade-Nord.

