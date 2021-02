Fußballerinnen des MSV Duisburg befinden sich in Quarantäne

Duisburg. Das Team des MSV Duisburg musste sich nach zwei positiven Corona-Tests in Quarantäne begeben. Das Frankfurt-Spiel wird wohl ausfallen.

Die Bundesliga-Fußballerinnen des MSV Duisburg befinden sich aufgrund von zwei positiven Corona-Test-Ergebnissen innerhalb der Mannschaft in häuslicher Quarantäne. Das Ligaspiel bei Eintracht Frankfurt am kommenden Sonntag, 28. Februar, dürfte ausfallen. Der MSV hat beim Deutschen Fußball-Bund eine Verlegung der Partie beantragt. Eine Entscheidung aus der Verbands-Zentrale stand am Mittwoch aber noch aus.

Die zuständigen Gesundheitsämter haben die Quarantäne der Mannschaft veranlasst. Nicht nur das Spiel bei Eintracht Frankfurt steht auf der Kippe. Auch die Austragung des folgenden Matches beim SC Sand, am Sonntag, 7. März, gilt als gefährdet.

Duisburger Spielerinnen ohne Symptome

Folglich ruht der Trainingsbetrieb auf der Frauen-Anlage an der Mündelheimer Straße. Trainer Thomas Gerstner steht dennoch in Kontakt zu seinem Personal. So stehen auch virtuelle Trainingseinheiten im Home-Office für die Duisburgerinnen an. „Bisher hat niemand Symptome und es geht allen den Umständen entsprechend gut. Die Mädels sind aufgrund der Maßnahmen natürlich sehr eingeschränkt und können nicht gemeinsam trainieren“, zitiert der MSV seine Hygienebeauftragte Dr. Svenja Klöhr.

Im Hinblick auf das Kellerduell beim SC Sand am 7. März ist die Situation der MSV-Frauen misslich. Schon jetzt erscheint es unmöglich, dass sich die Spielerinnen des Tabellenletzten im Teamkreis angemessen auf das im Abstiegskampf wichtige und richtungsweisende Duell mit dem SC Sand werden vorbereiten können.

