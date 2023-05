Für U 16 des Rumelner TV geht es in Brandenburg zur Sache

Duisburg. Der Nachwuchs des Rumelner TV spielt um die Deutsche Volleyball-Meisterschaft und peilt Gruppenplatz zwei an.

Zwei Wochen nachdem die U-18-Mannschaft des Rumelner TV bei der Endrunde um die Deutsche Volleyball-Meisterschaft in Ludwigsburg den siebten Platz belegt hatte, sind am Samstag und Sonntag die U-16-Junioren der Blau-Weißen an der Reihe und spielen in Brandenburg um den nationalen Titel.

Im März hatten die RTV-Jungs in Junkersdorf die Westdeutsche Meisterschaft gewonnen und dabei im Halbfinale den Moerser SC und im Finale den VV Humann Essen besiegt. Damit hatten sich die jungen Duisburger gegen die beiden Landesstützpunkte klar durchgesetzt. Die Gegner in der Gruppenphase bei der DM sind der Berliner TSC, der Erfurter VC und der Ausrichter VC Blau-Weiß Brandenburg.

Vier Spieler schon bei U-18-DM dabei

Trainer Frank Fischer und Co-Trainer Marten Kindermann wollen mit ihrem Team primär eine gute Leistung bringen und dann sehen, wofür es reicht. Das erste Ziel ist es, Gruppenzweiter zu werden. Als Favorit der Gruppe gilt der Berliner TSC, der vom Volleyball-Internat in der Bundeshauptstadt profitiert.

Vier RTV-Stammspieler der U16 – Jonathan Bungert, Niclas Dalquen, Florian Fischer und Kylian Wenke – waren bereits bei der U-18-DM dabei und haben durch viel Einsatzzeit wichtige Erfahrungen sammeln können. Unterstützt wird die Mannschaft wieder durch zahlreiche Eltern und Fans, die mit Trommeln und lautstarken Stimmen wieder alles geben wollen. Eine Woche später spielt die U 14 in Dresden um die Deutsche Meisterschaft.

