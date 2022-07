Für die Duisburger Bezirksligisten wird die Saison länger

Duisburg. Der Fußballverband Niederrhein hat die Spielklassen bei den Frauen eingeteilt. In der Landesliga kommt es nun wieder zu einem Duisburger Derby.

Der Fußballverband Niederrhein hat die Spielklassen bei den Frauen eingeteilt. Höchstrangiger hiesiger Vertreter nach Bundesligist MSV Duisburg ist – der MSV Duisburg. Genauer gesagt: die Zweitvertretung, die weiter in der viertklassigen Niederrheinliga an den Start geht.

Die Gegner der Zebras: SV Budberg, GSV Moers, TuSA 06 Düsseldorf, CfR Links Düsseldorf, Viktoria Winnekendonk, SpVg Gustorf-Gindorf, SSVg Velbert, SV Heißen, SV Walbeck, Grün-Weiß Lankern, TSV Urdenbach, Borussia Mönchengladbach II, Borussia Bocholt II, SGS Essen III.

In der Landesliga geht nach dem Aufstieg der Eintracht nun ein Duisburger Duo an den Start. Der DFV 08 spielte bereits in der Vorsaison in der Gruppe 1, der außerdem diese Teams angehören: SpVgg Steele 03/09, SV Rees, Blau-Weiß Mintard, Eintracht Emmerich, Arminia Klosterhardt, SV Brünen, SuS Niederbonsfeld, Siegfried Materborn, Rhenania Bottrop, Sportfreunde Niederwenigern, Grün-Weiß Lankern II.

Deutlich länger als zuletzt wird die Saison in der Bezirksliga. Die Gruppe 5, in der bislang die Duisburger Teams spielten, ist nämlich weggefallen; stattdessen gibt es nun zwei 14er- und zwei 16er-Staffeln. Die Gruppe 3, der die hiesigen Vertreter zugeteilt wurden, umfasst 16 Mannschaften. Dies sind aus Duisburg der SV Wanheim 1900, die Turnerschaft Rahm, Gelb-Weiß Hamborn, die TuS Mündelheim und Aufsteiger OSC Rheinhausen. Die Gegner heißen: Fortuna Bottrop, SV Leithe, TuS Essen-West, SuS 09 Dinslaken, Sportfreunde Königshardt, SC Werden-Heidhausen, Adler Osterfeld, FC Kray, GSV Moers II, Rhenania Bottrop II, SV Heißen II.

Die Einteilung der Kreisligen steht noch aus. (T. K.)

