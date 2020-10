Fünfte Niederlage für VfB Homberg: 1:2 gegen Schalkes U 23

Der VfB Homberg konnte seine aufsteigenden Trend in der Fußball-Regionalliga am siebten Spieltag nicht bestätigen. Nach einem Remis und einem Sieg ereilte die Gelb-Schwarzen am Samstag beim 1:2 (0:1) gegen die U 23 des FC Schalke 04 am Rheindeich die fünfte Saisonniederlage.

Die Homberger überließen den Schalkern von Beginn an das Feld und verlegten sich aufs Kontern. Zu Anfang musste Philipp Gutkowski zweimal reaktionsschnell eingreifen. Erst war der VfB-Keeper bei einem Kopfball von Jan Schuler zur Stelle (4.), dann musste er gegen seinen eigenen Teamkollegen Mohamed Redjeb klären (6.), der Gutkowski mit einer etwas zu scharfen Kopfballrückgabe prüfte.

Schalke lässt Homberg laufen

Die S04-Talente ließen die Homberger mit schnellem Passspiel ordentlich laufen, die Defensive der Gelb-Schwarzen um die 5er-Abwehrkette stand aber zunehmend sicherer. In der 31. Minute passierte dann aber dass, was den VfB schon so oft in Rückstand brachte, und was Coach Sunay Acar besonders ärgert. Ein Gegentor nach einen Standard. Nach einer Ecke kam Malik Thiaw im 5er sträflich frei zum Kopfball, den Gutkowski zwar abwehren konnte, beim Nachschuss von Schuler war der VfB-Schlussmann dann aber machtlos. In der 39. Minute verhinderte Gutkowski dann einen höheren Rückstand, als er einen abgefälschten Freistoß von Münir Mercan zur Ecke lenkte.

Der VfB kam im ersten Durchgang nicht zu nennenswerten Chancen. Said Harouz, der die Trainingswoche Grippegeschwächt verpasst hatte, konnte keine Gefahr im Sturm ausüben und musste zur 44. Minute mit Leistenproblemen vom Platz. Für ihn kam Nurettin Kayaoglu aufs Feld. Nur eine Minute später musste auch Pierre Nowitzki mit Oberschenkelproblemen runter. Clinton Asare rückte für ihn auf die Doppelsechs.

Ballverlust führt zum 0:2

Nach der Pause erwischte es die Homberger dann erneut nur zwei Minuten nach dem Seitenwechsel. Nach einem Ballverlust von Kayaoglu bediente Schalkes Nick Taitague Brooklyn Ezeh, der passte quer auf Mercan, der aus 16 Metern zum 2:0 einschoss. Dann war Homberg im Glück, dass Taitague aus kurzer Distanz knapp rechts vorbei zielte (54.). Sofort danach musste Sunay Acar zum dritten Mal verletzungsbedingt wechseln. Für Marvin Lorch kam Danny Rankl zu seinem ersten Pflichtspieleinsatz in dieser Saison und rückte in den Sturm.

Die Gastgeber drängten nun auf den Anschluss, die 300 Zuschauer hatten den Torschrei in der 60. Minute auch schon auf den Lippen. Doch S04-Keeper Jannik Theißen boxte den Ball nach einem 18-Meter-Schuss von Thorsten Kogel reflexartig noch über die Querlatte. In der 71. Minute durften die Homberger dann aber jubeln. Pascale Talarski steckte im 16er auf Kayaoglu durch, der scheiterte im ersten Versuch an Theißen, drosch den Abpraller dann aber im Liegen zum 1:2 ins rechte Eck. Der Ausgleich lag nun in der Luft, Homberg drängte die Gäste in deren Hälfte. Doch trotz allem Risiko und Tempo nach vorne gingen die Homberger am Ende zum fünften Mal als Verlierer vom Platz.

Die Statistik

VfB: Gutkowski – Antonaci, Redjeb, Kogel, Kaltak, Koenders – Lorch (54. Rankl), Nowitzki (45. Asare), Talarski, Hirschberger (82. Marcinek) – Harouz (44. Kayaoglu).

S04 II: Theißen – Becker, Thiaw, Lübbers, Ezeh – Taitague, Hofmann (74. Idrizi), Flick, Berisha (68. Fesenmeyer) – Mercan (88. Awassi), Schuler (79. Hoppe).

Tore: 0:1 Schuler (31.), 0:2 Mercan (47.), 1:2 Kayaoglu (71.).

Gelbe Karten: Asare – Hofmann, Fesenmeyer.

Schiedsrichter: Jörn Schäfer (Iserlohn).

Zuschauer: 300.

So geht’s weiter: Samstag, 10. Oktober, 14 Uhr: SV Rödinghausen – VfB Homberg (Häcker Wiehenstadion).