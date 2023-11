Füchse verschlafen erstes Drittel – und verlieren in Hamm

Duisburg. Ohne Schymainski und Piskor gelingt dem EVD im ersten Drittel nichts. Danach kämpfen sich die Füchse heran, können das Spiel aber nicht drehen.

Christoph Schubert fackelte nicht lange rum. „In den ersten 20 Minuten sind wir komplett überrannt worden“, sagte der Trainer der Füchse, nachdem sich der Eishockey-Oberligist EV Duisburg den gastgebenden Hammer Eisbären am Freitagabend mit 2:5 (0:2, 1:1, 1:2) geschlagen geben musste. „Und wenn du nicht bereit bist, dann liegst du eben ganz schnell 0:2 hinten – und dem Rückstand sind wir dann hinterhergelaufen.“ Zum Fazit gehört auch: „Im zweiten und dritten Drittel kann ich meinen Jungs keinen Vorwurf machen. Da waren die Chancen und der Wille da. Aber 40 Minuten reichen eben nicht. Wahr ist aber auch, dass die meisten Jungs vorher acht Stunden gearbeitet haben.“

Was angesichts eines in den Sand gesetzten ersten Drittels erschwerend hinzu kam: Zu den altbekannten Ausfällen gesellten sich noch Martin Schymainski (verletzt) und der aus privaten Gründen fehlende Dominik Piskor – und damit zwei wichtige Spieler. Das verbliebene Personal war allerdings in den ersten 20 Minuten nur physisch anwesend. Schon nach 15 Sekunden hatten die Eisbären ihre erste Chance und gingen nach weniger als vier Minuten mit 1:0 in Führung, als Moritz Israel einen Schuss von Tom Bappert abfälschte. Die Gäste kamen kaum zur Entlastung – bis zur Pause bewegte sich das Geschehen nur in Richtung des Duisburger Tores. Hamm erhöhte durch Tyler Soy auf 2:0 (14.).

Phillips und Brice treffen

Soy ärgerte die Füchse auch zu Beginn des Mitteldrittels, als er zum 3:0 traf (23.) und so alle Pläne der Gäste durchkreuzte. Zack Phillips verkürzte kurz darauf auf 1:3, als er einen Puckverlust der Eisbären in deren eigenem Defensivdrittel bestrafte. Später erspielten sich die Füchse einige Gelegenheiten, doch Hamm blieb stets gefährlich. In der 37. Minute musste EVD-Kapitän Manuel Neumann vor dem leeren Tor klären. Auch der Schlussabschnitt begann mit einem frühen Hammer Tor durch Israel (42.). Dann mühten sich die Füchse und verkürzten in Unterzahl durch Ray Brice auf 2:4 (54.). Mehr gelang auch nicht, als Schubert zwei Minuten vor Ende einen weiteren Feldspieler für Torhüter Fabian Hegmann brachte. Jay Luknowsky setzte den Schlusspunkt ins leere Duisburger Netz.

Am Sonntag (18.30 Uhr) sind die Icefighters Leipzig an der Wedau zu Gast. Die Sachsen haben am Freitag beim 5:0 gegen die Hannover Indians den ersten Saisonsieg eingefahren.

Tore: 1:0 (3:46) Israel (Bappert, Evanish), 2:0 (13:30) Soy (Zuravlev, Bappert), 3:0 (22:12) Soy (Balla, Geuss), 3:1 (25:17) Phillips (Hahnebeck, Pfeifer), 4:1 (41:12) Israel (Evanish, Nieleck), 4:2 (53:42) Brice (Kitt, Bauermeister/4-5), 5:2 (59:09) Luknowsky (Soy/ENG). Strafen: Hamm 6 + 5 (Lichnovsky), Duisburg 6 + 5 (Walch). Zuschauer: 976.

