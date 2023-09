Füchse-Trainer stinksauer – Testspielniederlage in Diez

Duisburg. EVD-Trainer Alex Jacobs kritisiert den Auftritt seiner Mannschaft scharf: „Nicht hart gearbeitet.“ Vier Spieler fehlten bei 3:4-Niederlage.

Das lief gar nicht gut. Am Freitagabend musste sich der Eishockey-Oberligist EV Duisburg in einem Testspiel bei der EG Diez-Limburg, die in der neuen Saison in der belgisch-niederländischen BeNe League an den Start gehen wird, mit 3:4 (1:3, 0:0, 2:1) geschlagen geben. „Wenn du nicht bereit bist, hart zu arbeiten und einfaches Hockey zu spielen, dann verlierst du gegen eine Mannschaft, die bereit ist, hart zu arbeiten und einfaches Hockey zu spielen“, resümierte ein angefressener Füchse-Trainer Alex Jacobs.

Viele Chance, kaum Tore

Was erschwerend dazu kam: „Wir haben unsere Chancen nicht genutzt“, sagte Jacobs. Das offizielle Schussverhältnis sprach mit 45:29 für den EVD. „In Wirklichkeit war das noch deutlicher. Im letzten Drittel stehen wir 16 Minuten lang im Limburger Drittel und treffen nur zweimal. Limburg kommt vielleicht dreimal vor unser Tor und erzielt einen Treffer“, so der Duisburger Coach. Keine Ausrede war für Jacobs das Fehlen der gesperrten Spieler Martin Schymainski, Maurice Becker und Mason Mitchell sowie des kurzfristig aus familiären Gründen ausgefallenen Dominik Piskor. „Wir hatten dennoch mehr Qualität im Kader.“

Am Sonntag geht es mit dem Testspiel gegen die Heerenveen Flyers weiter. Spielbeginn an der Wedau ist um 18.30 Uhr. „Ich erwarte nun eine Reaktion der Mannschaft“, betont Jacobs.

Tore: 1:0 (4:50) Wegner (Fortin), 2:0 (8:50) Fortin (Wegner), 2:1 (12:54) Fomin (Bauermeister), 3:1 (15:46) Grund (Fortin, McLean/5-4), 4:1 (52:00) Kurth (Lademann), 4:2 (54:52) Addison (Kitt, Beckers), 4:3 (59:37) Addison (Stephan/5-4). Strafen: Diez-Limburg 26, Duisburg 22. Zuschauer: 419.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg