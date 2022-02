Füchse Duisburg: Zwischen Karneval und Hilfe für die Ukraine

Duisburg. Die Füchse gewinnen das letzte Punktspiel gegen Neuss souverän mit 10:1. Die Play-offs gegen Ratingen starten am Freitag mit einem Heimspiel.

Nicht weit von der Eissporthalle entfernt hätte am Rosenmontag ein ungewöhnlicher Karnevalszug stattfinden sollen – in der Schauinsland-Arena. Pandemiebedingt. Der Grund, warum dies nun ausfällt, ist ein schrecklicher: Duisburgs Karnevalisten sagten die Veranstaltung aufgrund des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine ab. Das blieb freilich den Füchsen nicht verborgen. Der Eishockey-Regionalligist EV Duisburg hatte den Karnevalsprinz samt Gefolge sowie eine lautstarke Musikkapelle eingeladen, dazu eigens Karnevalstrikots anfertigen lassen. Was also tun?

„Wir haben uns nach reiflicher Überlegung dazu entschlossen, gegen den Strom zu schwimmen und Karneval als die Tradition zu sehen, die sie wirklich ist. Ein Fest der Toleranz, des Infragestellens und der Positivität“, erklärten die Füchse. Stattdessen wollten sie helfen und haben den „Ukrainehilfe Breitscheid e.V.“ gefunden. Der Verein organisiert Hilfsgüter für Auffanglager nahe der ukrainischen Grenze. Daher hat der EVD zwei Schläger von Lenny Schmitz und Eddy Renkewitz verlost, um diesem Verein zu helfen.

Führung nach 16 Sekunden

Auf dem Eis stand das letzte Punktspiel gegen den Neusser EV in der Hauptrunde der Regionalliga West an, das die Füchse mit 10:1 (3:0, 4:0, 3:1) gewannen. Dies begann für den Gästetorhüter Markus Endress unschön. Zwar zeigte er nach 89 Sekunden eine gute Parade, doch da führten die Hausherren bereits mit 2:0. Nach 16 Sekunden hatte Brett Mecrones eingenetzt. Nach 60 Sekunden stand dank Sören Hauptig ein 2:0 auf der Anzeigetafel. Bis auf eine Chance von Dmitrii Metelkov (4.) fand sich der Gast vom Südpark meist in der Defensive wieder. Coco Krämer erhöhte vor der ersten Pause auf 3:0; ein weiterer Treffer wurde nicht anerkannt, weil das Tor verschoben war. Auch das Tor von Kevin Wilson hätte nicht zählen dürfen, weil vorher abgepfiffen war. Die EVD-Fans ärgerten sich stellvertretend für die Gäste. Ganz regulär war das, was der Tabellenführer folgen ließ. Besonders schick war dabei die Vorlage von Peter Zirnow zum 7:0, das Pascal Behlau vollendete. „Wir haben zwei Drittel lang sehr konzentriert gespielt“, lobte EVD-Trainer Alex Jacobs den Auftritt. „Alle vier Reihen haben Tore gemacht. Nur das Gegentor ärgert ein wenig.“

Am Freitag (19.30 Uhr) beginnt das Play-off-Halbfinale gegen Ratingen mit einem Heimspiel.

Die Statistik:

Tore: 1:0 (0:16) Brett Mecrones (Schmitz, Neumann), 2:0 (1:00) Hauptig (Ratajczyk), 3:0 (13:13) Krämer (Stroh, Vaskovskiy), 4:0 (21:48) Wilson, 5:0 (23:14) Beckers (Behlau), 6:0 (34:39) Schmitz (Brett Mecrones, Neumann), 7:0 (37:53) Behlau (Zirnow, Krämer), 7:1 (47:12) Horrix (Thum/5-4), 8:1 (50:51) Wilson (Behlau, Hauptig), 9:1 (51:59) Vaskovskiy (Cohut, Krämer), 10:1 (59:46) Derek Mecrones (Brett Mecrones, Krämer). Strafen: Duisburg 10, Neuss 14. Zuschauer: 787.

