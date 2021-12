Füchse Duisburg zünden Böller im ersten Drittel

Jubel in Weihnachtstrikots: Schon nach 47 Sekunden lagen die Füchse mit 1:0 vorne. Fünf weitere Tore in sieben Minuten des ersten Drittels sorgten schnell für klare Verhältnisse.

Duisburg. Schon nach knapp 18 Minuten liegt der EV Duisburg gegen die Eisadler Dortmund mit 6:0 vorne und gewinnt die Partie schließlich 8:1.

Irgendwie müssen die Füchse da etwas falsch verstanden haben. Denn die Trikots, die sie an diesem Wochenende getragen haben, waren Weihnachtstrikots. Dennoch waren die Spieler des Eishockey-Regionalligisten EV Duisburg gedanklich offenbar schon eine Woche weiter: Denn im ersten Drittel brannten die Gastgeber ein Feuerwerk ab, trafen sechsmal – davon fünfmal innerhalb von knapp sieben Minuten. Letztlich gewann der Spitzenreiter gegen die Eisadler Dortmund, die zwischen überraschend guten Ergebnissen und hohen Niederlagen schwanken, mit 8:1 (6:0, 0:1, 2:0).

Schon nach 47 Sekunden brachte Noah Bruns die Füchse in Führung. Danach wurde es heftig: Lenny Schmitz, Leon Taraschewski, Derek Mecrones und zweimal Sören Hauptig sorgten dafür, dass Stadionsprecher Knut Martini Schwerstarbeit verrichten musste.

Ehrentreffer kurz vor zweiter Pause

Nach der Pause wurde es – den Trikots entsprechend – etwas beschaulicher. Zumindest was die Torausbeute anging. Denn die Füchse rannten auch weiterhin gegen strikt defensive Westfalen an, die nun oft Glück hatten, dass sich am Spielstand nichts mehr änderte. Die Chance auf einen Ehrentreffer vereitelte EVD-Goalie Eddy Renkewitz zunächst, als er in der 38. Minute einen Alleingang von Kevin Thau entschärfte. Elf Sekunden vor der zweiten Pause nutzte Dortmund eine weitere Chance dieser Art dann aber doch: Oliver Kraft brachte die Eisadler auf die Anzeigetafel. Derek Mecrones und Sören Hauptig stellten im Schlussdrittel den Endstand her.

„Das erste Drittel war top, das zweite flopp“, sagte EVD-Trainer Alex Jacobs. „Und das dritte Drittel war“ – der Coach beendete den Satz mit einer wellenartigen Handbewegung. „Gut, dass wir das im Schlussdrittel noch einmal besser gemacht haben.“

Trikots können ersteigert werden

Die von den Füchsen getragenen Weihnachtstrikots können noch bis zum 23. Dezember (20 Uhr) ersteigert werden. Dazu ist eine E-Mail an auktion@evd-jungfuechse.de nötig. Was drin stehen muss und wie es genau funktioniert, steht auf der EVD-Facebook-Seite. Der Erlös kommt dem Nachwuchs zu Gute.

Tore: 1:0 (0:47) Bruns (Brett Mecrones, Schmitz), 2:0 (10:39) Schmitz (Neumann, Derek Mecrones), 3:0 (13:01) Taraschewski (Behlau, Siebenmorgen), 4:0 (14:35) Derek Mecrones (Brett Mecrones, Schmitz), 5:0 (15:29) Hauptig (Cohut, Zirnow), 6:0 (17:28) Hauptig (Cohut, Bruns), 6:1 (39:49) Kraft (Ehlert, Budzynski), 7:1 (48:00) Derek Mecrones (Brett Mecrones, Wilson/5-4), 8:1 (50:28) Hauptig (Vaskovskiy, Fischer). Strafen: Duisburg 6, Dortmund 8. Zuschauer: 716.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg